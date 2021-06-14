我家後院躺1人！ 台中男疑從23樓墜落 撞破鄰居鐵皮屋頂送醫

男子疑從23樓墜落，撞破鄰居鐵皮屋頂。（民眾提供）

2021/06/14 11:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名年約20出頭男子，今天清晨疑自住處大樓的23樓頂樓墜樓，撞破緊臨大樓的鄰居鐵皮屋頂後墜地，鄰居聽巨響又驚見後院躺了一個陌生人，嚇得趕緊報案求助，男子在救護人員趕抵時還意識清楚，自述可能只有骨折而已，但經送醫傷勢突惡化惡迷，目前仍在急救中。

台中市消防局今天7時許接獲有人墜樓受傷報案，派遣文昌、北屯消防分隊趕抵時，報案民眾說，稍早在家中突然聽到後院傳來一聲巨響，經查看赫見鐵皮屋頂破了一個大洞，還有一名男子躺在地上，因為狀況不明也不認識對方不敢靠近，只得打119報案求助。

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此時男子意識仍清楚還能與救護人員對話說，「我從20樓墜落」，救護人員初步檢傷發現他全身多處骨折緊急送醫，但到院後情況突急轉直下，男子因傷勢惡化陷入昏迷，目前仍在插管搶救中。

警方查出男子是住在隔壁大樓的20多歲住戶，到其居住樓層按門鈴卻無人回應，經調閱大樓相關監視器發現，男子並未搭乘電梯，而是直接走安全梯到23樓頂樓，加上頂樓女兒牆牆緣有攀爬痕跡，研判應是自該處墜樓後，撞破鄰居的鐵皮屋頂落地，初步排除有外力造成，但因男子有情緒控管上問題，警方正設法聯繫家屬，釐清案發原因。

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鐵皮屋頂破了一個大洞。（民眾提供）

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