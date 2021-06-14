循車牌調查陌生女子個資 兩警賠錢和解又判刑

循車牌調查陌生女子個資兩警賠錢和解又判刑（資料照）

2021/06/14 11:36

〔記者蔡清華／高雄報導〕林姓實習警察為了打探陌生女子個資，將其機車牌號，委由高雄市楊姓員警，以舉發交通違規為由進入警政署車籍資訊系統，查出謝女個資及照片，兩人再以相同的方式，調查另一名男網友的個資，事後兩人因故鬧翻，林向督察室自首舉報不法，兩警除了對兩名被害人賠錢和解外，楊、林分別被依偽造文書罪判1年10月、1年徒刑，均宣告緩刑。

判決指出，林姓實習員警2018被調派至高雄市實習，結識指導員楊姓警員，林之後被調派至外縣市服勤，2020年3 月擔任正式警員，林尚未擔任正式員警前2020年1月間，為打探陌生女子的個資，將其機車牌號，委由楊姓員警，以舉發交通違規為由進入警政署車籍資訊系統，查出謝女個資及照片，翻拍之後，以line傳給林。

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同年隔月，林在交友軟體結識張姓男子，為了解他的背景，再度委請楊員以相同的方式查出其個資。

林員2020年5月因病離職，但離職前因故與楊姓員警鬧翻，2020年3 月向高市警局自首及舉報楊員不法，楊坦承犯行，主動與謝女、張男分別以6 千元、10萬元達成和解，林則賠償張男5萬元和解。

橋頭地院審理後，依偽造文書罪判楊1年10月，須向公庫支付8 萬元、緩刑4年，林判1年徒刑須向公車支付2萬元、緩刑2年。可上訴。

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