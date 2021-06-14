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    首頁　>　社會

    人妻與小王每週連結2次產子夭折 夫才知綠雲罩頂

    基隆地院近日審結，裁定李、周二人須賠償徐男20萬元。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，裁定李、周二人須賠償徐男20萬元。（記者吳昇儒攝）

    2021/06/14 08:49

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市徐姓男子與李姓妻子結婚多年，但李女卻於2016年起與周姓小王每周嘿咻2次，直至2018年李女懷孕產下一子且夭折後，姦情才曝光。徐男不甘綠雲罩頂，對妻子與周男提告，並與妻子離婚，但因通姦已經除罪化，法院不予受理。徐男另對二人提出損害賠償，基隆地院近日審結，裁定李、周2人須賠償徐男20萬元。

    徐男向法官表示，自己與李女原為夫妻，但周男卻介入，2016年開始與前妻在其住處以平均每週2次的頻率發生性關係，直至2018年6月30日前妻在醫院生下一子後，孩子卻不幸夭折，冰存約一個月後，才接到里長通知，知道前妻外遇並產下一子，並對李、周2人提出告訴，卻因通姦、相姦除罪化，諭知免訴確定。便對二人提出損害配偶權告訴，要求前妻與周姓男子賠償60萬元精神慰撫金。

    法院通知李女到場，但她卻未出席陳述也提出書狀聲明；另周男收到通知後，卻表示拒絕提訊，僅回覆不同意徐男請求。

    法官調查後認為，李、周2人均未提出相關事證，堪信徐男所說為實，而李女外遇周男，更因懷孕生子，已經侵害到徐男的配偶權，故徐男請求賠償有據；另調閱李、周收入資料得知，李女年度收入不到25萬元，而周男收入則為0元，考量雙方財力狀況、不正常往來的情形、次數及破壞徐男婚姻關係程度與精神所受痛苦，2人應賠償徐男20萬元較為適當。逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。

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