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    端午連假呼朋引伴聚飲 7男女最多被罰210萬元

    午連假呼朋引伴聚飲，7男女最多被罰210萬元。（記者洪臣宏翻攝）

    午連假呼朋引伴聚飲，7男女最多被罰210萬元。（記者洪臣宏翻攝）

    2021/06/13 15:05

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕防疫三申五令，高雄市大寮區5男、2女共7人，趁著端午節連假齊聚一室飲酒，警方獲報登門查察，他們一臉愕然，還有人趕緊打電話向家人抱怨被查，或稱不知道有此規定，警方仍依違反傳染病防治法舉發通知書，最多有210萬元噴飛。

    大寮區大寮路一棟透天厝民宅1樓今天凌晨0時不時傳出喧鬧聲，林園分局大寮分駐所獲報由副所長趙昱穎率警網查看，發現門前停放約4、5部機車，大門虛掩、人影晃動，將人叫出來時，赫然屋內有5男、2女共7人，年齡從19至23歲不等，他們走出屋外受檢時都有戴口罩。

    警方查證身份，均非同住親友，他們對群聚原因各有說法，有說「找朋友」、「來載朋友」、「在睡覺」，但也有人大方說是因為端午連假，朋友間相約飲酒聚會。有人趁酒意打電話向家人抱怨警察查察，或辯稱不知道有此規定，也有人低頭不語似乎認錯，馬姓屋主則不斷向員警道歉。

    林園分局指出，端午連假仍須遵守政府三級防疫警戒規定，避免非必要聚會，造成群聚防疫破口，已公告防疫措施包括禁止非同住者的室內非必要社交聚會，室內5人以上社交聚會，可依傳染病防治法第37條處6萬元以、上30萬元以下罰鍰。

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