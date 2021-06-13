頭城大里漁港鐵皮屋棚架起火 為九孔池拆除作業造成

頭城大里漁港鐵皮屋因拆除九孔池作業起火，冒出大量黑色濃煙。（記者林敬倫翻攝）

2021/06/13 12:23

［記者林敬倫／宜蘭報導］頭城鎮大里漁港一處鐵皮屋棚架，於今天上午11點8分發生火警，火勢猛烈，宜蘭縣政府消防局獲報，出動特種、大里、頭城分隊救災人車前往搶救。

宜縣消防局說，火勢於11點43分控制，12點熄滅，現場為廢棄九孔池拆除作業時不慎起火，無人員受傷。

頭城大里漁港鐵皮屋因拆除九孔池作業起火，冒出大量黑色濃煙。（記者林敬倫翻攝）

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