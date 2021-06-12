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    台中街頭又見火辣裸女 駕BMW一度欲強拉男子上車

    長髮及肩的裸女，身材顯得火辣。（記者張瑞楨翻攝自記者爆料網）

    長髮及肩的裸女，身材顯得火辣。（記者張瑞楨翻攝自記者爆料網）

    2021/06/12 16:13

    首次上稿 15:36
    更新時間 16:13

    〔記者張瑞楨／台中報導〕繼昨天（11日）台中市中區出現47歲全裸女子逛大街的情景之後，無獨有偶，中市又再出現一名長髮及腰，身材火辣的女子，駕駛白色BMW豪車，在路上拉扯男人，還一度勒頸，似乎是想拉此男上車，拉得裸女自己的口罩都掉落，悻悻然驅車離去。

    中市警局原以為上述影片的案發時間是昨天，不料，今天耗費半天時間調查，卻發現此事發生於去年3月1日，這名裸女38歲，案發前與47歲郭男丈夫吵架，當時兩人居住的大樓保全向警方報案，指「有人要放火自殺」，四分局員警馳抵時，兩人走到大墩與大業路口，員警見她一絲不掛，精神狀態不佳，有情緒的障礙，員警會同消防局救護車，將她強制送醫，此案已落幕結案。

    上述影片是一位駕駛白色BMW豪車的裸女，把車停在南屯區東興路與大業路口，看似年約30至40歲，身材火辣女子全裸，下車拉扯一名男子，先是勒住男人的頸部，將男人挾持到路旁圍牆，男人掙脫之後，兩人先是僵持於路口，之後，全裸女子將此男人拉向汽車，宛如老鷹抓小雞，男人一度跟著裸女走向汽車，但隨後又掙脫，拒絕上車，裸女見男人不從，拉扯亦無效，也就不再勉強，自己上車離開。

    從畫面上研判，此裸女身材火辣，臉部輪廓頗深，乍看之下宛如混血，且長髮及腰，上圍也顯得雄偉，身材看似火辣與健美，與昨天全裸於中區逛大街的47歲廖女，顯非同一人。

    中市警局四分局稍早研判，案發時間是昨天，年齡介於30至40歲之間，如果找到她，且無妨害自由等疑慮，將依社會秩序維護法「任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗」函送，可罰6000元以下罰鍰。另外，沒戴好口罩部分，請中市衛生局裁罰，如果男子提告妨害自由等，將再依法函送台中地檢署偵辦。

    男子掙脫勒頸之後，一度跟裸女走向汽車。（記者張瑞楨翻攝自記者爆料網）

    男子掙脫勒頸之後，一度跟裸女走向汽車。（記者張瑞楨翻攝自記者爆料網）

    男子拒絕跟裸女進入車內，兩人再度僵持路口。（記者張瑞楨翻攝自記者爆料網）

    男子拒絕跟裸女進入車內，兩人再度僵持路口。（記者張瑞楨翻攝自記者爆料網）

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