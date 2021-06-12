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    一審有罪還不認錯 韓粉罵罷韓名店「畜生」 上訴仍被打臉

    韓粉罵罷韓名店「畜牲」一審被判有罪，再上訴仍被法官打臉。（翻攝釣客食堂臉粉專）

    韓粉罵罷韓名店「畜牲」一審被判有罪，再上訴仍被法官打臉。（翻攝釣客食堂臉粉專）

    2021/06/12 10:51

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕前高雄市韓國瑜被高雄人罷免成功，罷韓連署期間，被韓粉點名六家「不友善韓粉店家」之一的鼓山釣客食堂，被鄒姓韓粉留言痛罵「畜生」，鄒男開庭時死不認錯，一審依公然侮辱罪判罰5000元，鄒男不服再提上訴，二審法官再打臉他，駁回上訴。

    判決指出，去年7月，釣客食堂在臉書粉專貼出公告，指「韓粉熱烈支持，本食堂已有國稅局，衛生局，消防局和環保局蒞臨，已全部檢驗合格」，但店家決定開始店休，開店時間另行通知。

    食堂店休的新聞登上新聞版面後，韓粉仍不停止網路霸凌攻擊，鄒姓韓粉就在新聞連結的留言處，再痛罵食堂「會怕就好，對畜生不用客氣」，被食堂李姓負責人截圖提告公然侮辱罪。

    高雄地院審理後，認為鄒男犯後態度不佳，且僅因政治立場不同，留言辱罵足以損害他人人格及社會評價的文字訊息，依公然侮辱罪判罰5000元。民事部分，法官也認為鄒男雖明知言詞有失妥當，卻無法坦率道歉等，因此判他應賠2萬元，可上訴。

    鄒男不服刑事判決結果，不服提出上訴，他認為自己是因觀看該網路新聞下方有許多網友留言批評，才一時激憤留言，法律應該給他最大的言論自由保障，但法官認定鄒駡「畜牲」是在貶損他人人格，不算適當評論，因此駁回他的上訴，全案定讞。

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