檢察官驗屍憂染武肺 檢協會呼籲列入優先接種疫苗對象

目前只有警察與政府防疫人員為優先接種對象，無檢察官，檢協會呼籲把檢察官列入優先接種對象。（資料來源：指揮中心，本報製圖）

2021/06/11 19:34

〔記者吳政峰／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情處於高原期，近期部份居家死亡個案被驗出確診，引發前往相驗遺體的檢察官與法醫憂心，擔心一不小心就染疫，檢察官協會11日呼籲中央流行疫情指揮中心把檢察官列為優先接種疫苗對象，並請衛生福利部提供快篩試劑給各地檢署，以讓檢察官驗屍。

檢協會建議指揮中心，把疫情嚴峻期間必須承擔外勤職責的檢察官（及所配置書記官、司機），列入「高接觸風險工作者」，儘早施打公費疫苗，避免成為防疫破口，並能妥善執行職務，發揮職能。

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檢協會表示，部分意外死亡的個案，死後採驗為陽性反應，讓檢察官執行外勤相驗職務，承受高度染疫風險。為免檢察官外勤相驗成為防疫破口，並維繫執行外勤相驗職務人員的安全，請衛福部責請各地衛生機關，儘速提供快篩劑予各地檢察署，以利對所有待驗的個案，逐案快篩。

確定呈現陰性反應後，由檢察官執行外勤相驗勤務。若為陽性反應，則應由衛生機關會同，並採取適當防護或隔離措施後，再行相驗程序。

檢協會指出，衛福部常務次長石崇良於立法院備詢時稱，疫情期間無明顯外傷或他殺嫌疑的猝死案件，由衛福部以快篩來進行初步篩檢，排除染疫以外的可能致死原因後，即可由醫師開立診斷證明書，以避免司法相驗的繁瑣程序等措施。全國各地檢察機關與衛生機關連繫後，應確實落實石崇良發言意旨。

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