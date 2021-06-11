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    總統專機走私菸案華航4人遭判刑 華航：全力協助員工上訴

    總統專機走私菸案華航4人遭判刑，華航表示，深感遺憾，將全力協助員工上訴。（資料照）

    總統專機走私菸案華航4人遭判刑，華航表示，深感遺憾，將全力協助員工上訴。（資料照）

    2021/06/11 17:35

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕前年總統蔡英文前往海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國及聖露西亞等4個加勒比海友邦國家，展開12天11夜的「自由民主永續之旅」，後續爆出入境時走私近萬條菸品；經過調查、起訴後，台北地院審結今天宣判，中華航空4人皆遭判刑。華航表示，對判決認為員工有違反法律深感遺憾，後續將走救濟程序，全力協助員工上訴。

    過往總統專機都有團購菸品情況，2005年4月起14年來，團購菸品數量超過4萬條；前年總統專機走私菸案，主要是採機邊交貨方式，違反海關及機坪作業管理規定，而此做法是從馬政府時期2016年3月13日的「久安專案」開始，此次菸品數量為3600餘條。

    總統專機走私菸案爆發後，華航也提出相關改善措施，包含專機菸品將比照一般客機，不開放預購；對於菸品等管制項目裝載數量，將以旅客總人數可攜帶量為準；將落實執行機上交貨，嚴禁機邊提領；將加強督導華膳空廚落實遵循保稅倉庫相關法規；將加強員工法治教育等。

    這起走私菸案經近2年的時間，今日台北地院審結，華航共有4人遭起訴，包含空品處代組長黃川禎依幫助貪污罪判刑5年4月，褫奪公權5年，前副總邱彰信、空品處協理于堯、管理組管理師陳穎彥3人，皆依逃漏稅罪各判刑2年8月、2年6月、2年。

    華航表示，針對「自由民主永續之旅」專機作業，華航員工皆按多年慣例執行任務，盡全力服務所有貴賓；對於法院判決認定華航員工仍有違反法律規定，華航深感遺憾，公司將協助員工續行救濟，維護法律權益。

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