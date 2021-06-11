砍傷3護理師確診男 犯後曾嗆「把妳們和警察都弄死」

新北地院法官訊問後認為，洪男犯嫌重大且有逃亡及反覆實施之虞，裁定羈押。（資料照）

2021/06/11 17:38

〔記者王定傳／新北報導〕武漢肺炎確診的62歲洪姓男子，被送進衛福部新北市雙和醫院負壓病房醫治，僅因不滿走出病房被制止，竟揮刀瘋狂攻擊3名女護理師，引發社會譁然，新北地檢署昨依殺人未遂及違反醫療法等罪起訴洪男，並以犯後態度惡劣，建議法院從重量刑，全案今日移審，新北地院法官以視訊方式訊問後認為，洪男犯嫌重大且有逃亡及反覆實施之虞，裁定羈押。

法院指出，洪男涉犯殺人未遂罪及違反醫療法中的「以強暴方式妨害醫事人員執行醫療救護業務」罪，犯罪嫌疑重大，加上他所犯為重罪，在醫院時有欲逃離醫院隔離情形，並因逃亡受阻而攻擊醫護人員，可見有逃亡之虞。

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法院還指出，洪男犯後還對其他護理人員及警員揚言：「不要被有一天被我遇到、我會把你們都打死」、「等我自己解開後我要把妳們和警察都弄死」等語，可見有反覆實施殺人犯罪之虞，有羈押之必要，應予羈押。

檢警追查，洪男5月31日上午7時，持水果刀朝施姓護理師背、胸捅刺多下，施女倒地後又刺腹多下，接著割傷蔡姓護理師腹部，蔡女忍痛扶起施女逃命；洪男轉而攻擊陳姓護理師，也連刺胸口數下，見她倒地仍往腰腹會陰處狂捅，還大喊：「憑什麼把我關在這裡？」陳女逃往護理站求救，警方趕來制伏洪男。

3名護理師身心受創，施女及陳女傷勢嚴重，仍住院中，一人手掌韌帶與神經遭切斷，至少須休養、復健6個月，能否繼續護理工作仍是未知。

洪男雖有攻擊性，醫護人員仍全力醫治照顧，至前天康復，PCR檢測陰性，但檢察官不容醫療暴力行為肆無忌憚，前天一解除隔離立即聲押，法院認為被告有逃亡及反覆實施之虞，昨天裁准；為免出現「陰轉陽」造成防疫破口，將洪男送往台中看守所防疫中心羈押。

洪男不僅犯行凶殘，犯後態度也極為惡劣，持續對其他護理師吐痰，還在換尿片時，以粗魯不雅言語羞辱護理師，甚至故意尿在床上；他也挑釁警察，警員一度拿鎮暴盾牌進入病房遏止。

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