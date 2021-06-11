台中裸女不戴口罩逛大街 路人驚呼：有那麼熱嗎？

長髮及肩的全裸女子，沒戴口罩，駐足購買果汁飲料。（記者張瑞楨翻攝自網路）

2021/06/11 17:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕三級防疫緊急關頭，台中市中華路夜市附近，今天中午卻有一名長髮及肩的女子全裸逛大街，身上只提著一個黑色背包，還一度跑到攤販買果汁，宛如在天體營內般怡然自在，路人紛紛拍照，她也不在乎，更令人擔憂的是，她並未戴口罩，違反防疫規定，路人驚呼：「天氣有這麼熱嗎？」

依據路人拍攝的畫面，此中年女子身材尚佳，疑似從中市北區中華路附近，全裸一路走到中區的大誠街，知名的黃記鵝肉附近，北區、中區是中市警局一、二分局轄區，不過，二分局員警獲報馳抵時，此裸女已不見蹤影。

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不過，此女誇張的行徑，已被諸多路人拍下，一名運將還拍到她拿著食物，沒戴口罩邊走邊吃的畫面，嚇得直呼「這是三小？」，天氣有這麼熱嗎？穿這樣就有涼了？全身都沒穿。

中市警局二分局指出，依據拍攝的影片，此裸女現身地是一分局轄區，一分局獲報之後，已在繼中派出所轄區找到她，她當時正在大誠街附近徘徊閒晃，員警趕緊拿衣物與口罩給她遮蔽身軀，通知家屬帶至醫院就醫。

警方調查，此女姓廖，47歲，家屬表示她有情緒上的困擾與障礙，但全裸逛街是第一次，一分局則說，將洽詢台中市衛生局研商後續處理。

沒戴口罩的裸女邊走邊吃，路人大呼：天氣有這麼熱嗎？（記者張瑞楨翻攝自網路）

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