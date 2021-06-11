為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中裸女不戴口罩逛大街 路人驚呼：有那麼熱嗎？

    長髮及肩的全裸女子，沒戴口罩，駐足購買果汁飲料。（記者張瑞楨翻攝自網路）

    長髮及肩的全裸女子，沒戴口罩，駐足購買果汁飲料。（記者張瑞楨翻攝自網路）

    2021/06/11 17:06

    〔記者張瑞楨／台中報導〕三級防疫緊急關頭，台中市中華路夜市附近，今天中午卻有一名長髮及肩的女子全裸逛大街，身上只提著一個黑色背包，還一度跑到攤販買果汁，宛如在天體營內般怡然自在，路人紛紛拍照，她也不在乎，更令人擔憂的是，她並未戴口罩，違反防疫規定，路人驚呼：「天氣有這麼熱嗎？」

    依據路人拍攝的畫面，此中年女子身材尚佳，疑似從中市北區中華路附近，全裸一路走到中區的大誠街，知名的黃記鵝肉附近，北區、中區是中市警局一、二分局轄區，不過，二分局員警獲報馳抵時，此裸女已不見蹤影。

    不過，此女誇張的行徑，已被諸多路人拍下，一名運將還拍到她拿著食物，沒戴口罩邊走邊吃的畫面，嚇得直呼「這是三小？」，天氣有這麼熱嗎？穿這樣就有涼了？全身都沒穿。

    中市警局二分局指出，依據拍攝的影片，此裸女現身地是一分局轄區，一分局獲報之後，已在繼中派出所轄區找到她，她當時正在大誠街附近徘徊閒晃，員警趕緊拿衣物與口罩給她遮蔽身軀，通知家屬帶至醫院就醫。

    警方調查，此女姓廖，47歲，家屬表示她有情緒上的困擾與障礙，但全裸逛街是第一次，一分局則說，將洽詢台中市衛生局研商後續處理。

    沒戴口罩的裸女邊走邊吃，路人大呼：天氣有這麼熱嗎？（記者張瑞楨翻攝自網路）

    沒戴口罩的裸女邊走邊吃，路人大呼：天氣有這麼熱嗎？（記者張瑞楨翻攝自網路）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    瞄準胸部！三點全露裸女闖店大鬧破壞 警一招順利制伏
    2021/06/09 22:08

    瞄準胸部！三點全露裸女闖店大鬧破壞 警一招順利制伏
    嚇死！男早早就寢 醒來驚見年輕「陌生裸女」房中沉睡
    2021/04/06 22:42

    嚇死！男早早就寢 醒來驚見年輕「陌生裸女」房中沉睡

    台中明德中學 年年醫科頂大再創佳績
    「叩、叩、叩」開門一看竟是裸女！ 住戶嚇到報警
    2021/03/20 15:12

    「叩、叩、叩」開門一看竟是裸女！ 住戶嚇到報警
    未婚夫開她的車載小三！ 裸女氣炸當街自拍送辣照
    2020/12/22 01:01

    未婚夫開她的車載小三！ 裸女氣炸當街自拍送辣照
    裸女昏躺百齡橋下 醒來告街友下藥性侵
    2020/11/12 12:12

    裸女昏躺百齡橋下 醒來告街友下藥性侵
    脫光光逛大街借廁所 裸女醉問警察：我幾年次的？
    2020/05/12 14:25

    脫光光逛大街借廁所 裸女醉問警察：我幾年次的？
    社會今日熱門
    北市診所未依順序打疫苗 好心肝許金川赴市調處說明
    2021/06/10 23:03

    北市診所未依順序打疫苗 好心肝許金川赴市調處說明

    「在醫院以外死亡」是司法相驗？劍青檢改籲警統一全國相驗案件作法
    2021/06/10 17:58

    「在醫院以外死亡」是司法相驗？劍青檢改籲警統一全國相驗案件作法

    衛福部食藥署中部管理中心科長 騎機車左轉車禍死亡
    2021/06/10 21:20

    衛福部食藥署中部管理中心科長 騎機車左轉車禍死亡

    猝死確診率高…「無法」先PCR篩檢 檢警深陷染疫風險
    2021/06/10 20:33

    猝死確診率高…「無法」先PCR篩檢 檢警深陷染疫風險

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播