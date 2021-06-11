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    娛樂漁船船員落海 澎湖海巡隊海空搜尋2天未獲

    根據家屬提供在臉書上照片，呼籲漁船協尋失蹤船員。（民眾提供）

    根據家屬提供在臉書上照片，呼籲漁船協尋失蹤船員。（民眾提供）

    2021/06/11 16:39

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕航海王86號兼營娛樂漁業漁船，6月9日由高雄興達港出海往澎湖，清晨5時許一名船員於七美西南7浬落海失蹤，澎湖海巡隊據報後，立即派艇前往現場搜救，並申請空偵隊直升機在空中搜尋，家屬也在臉書澎湖各大網聚發出協尋文。

    澎湖海巡隊調查指出，接獲丁先生報案後，立即指揮10071、10038艇結合金門艦及空偵機相繼投入救援行列。並由十三巡防區指揮部申請空勤總隊空偵機，第一時間就自高雄小港機場起飛，前往七美海域搜尋。自接獲通報截至今日上午8時，尚未尋獲，持續擴大搜救中。

    總計澎湖海巡隊與空偵隊在此次救援行動中，派遣1艦9艇115人次，空偵機5架次，並籲請海上作業漁民朋友協助搜尋，如有發現請運用海巡118專線通報，海巡署將立即派員前往救援。目前希望把握黃金72小時救援時間，同時也希望能有奇蹟發現，漂流至附近無人島，海巡警艇也加大搜尋範圍。

    另外家屬也在臉書澎湖各大網聚社團，貼出協尋文章，提供落海的經緯度北緯23.09.086、東經119.17.868，懇求澎湖漁民們能提供協助，幫忙協尋落海失蹤民眾，並提供落海者照片，呼籲漁民如果找到，請直接聯絡當地派出所或澎湖海巡隊，希望能早日找到落海失蹤船員。

    航海王娛樂漁船船員落海失蹤，澎湖海巡隊警艇在現場搜尋。（澎湖海巡隊提供）

    航海王娛樂漁船船員落海失蹤，澎湖海巡隊警艇在現場搜尋。（澎湖海巡隊提供）

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