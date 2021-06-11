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    包偉銘子車禍撞傷婦人 確定判賠38萬元

    藝人包偉銘的兒子包庭政開車撞傷女機車騎士，判賠38萬元確定。（資料照）

    藝人包偉銘的兒子包庭政開車撞傷女機車騎士，判賠38萬元確定。（資料照）

    2021/06/11 15:37

    〔記者張文川／台北報導〕資深藝人包偉銘的兒子包庭政，5年前開賓士行經台北市承德路、民族西路時，撞上違規的朱姓女騎士，又波及其他車輛，包賠償6名被害人，已被依過失傷害罪罪判刑3月得易科罰金，緩刑3年確定；朱婦向包庭政求償1500萬元，士林地院昨判，一審士林地院判他應賠償100萬餘元，二審高等法院認定朱婦也應負5成過失責任，並扣除已獲賠的強制責任險理賠金，改判包應賠38萬餘元；案經上訴，最高法院日前駁回上訴確定。

    判決指出，2016年10月17日中午12時許，包庭政開賓士車撞上騎機車竄出的朱婦，波及5輛機車導致連環車禍，共有7人受傷。包庭政在一審審理時，與其中6位傷者達成和解並賠償，士院被依過失傷害罪遭判刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑3年，二審駁回確定。

    朱婦提民事求償，主張挨撞後右腿、右肩、胸骨骨折，頸椎受傷、頭部瘀血、頭部暈眩等，且她當下目的地是北投，自己是直行，沒有左轉或迴轉，刑事鑑定誤認她違規左轉，備感冤枉，請求賠償醫藥看護費、勞動力減損等共1500萬元。

    包政庭反駁說，該負的責任他不會逃避，但也希望朱婦不要以父親包偉銘的光環來壓榨他，請求顯不合理的賠償金。

    一審士林地院判包庭政應賠償朱婦100萬2449元；二審高等法院採信行事故鑑定結論，認定朱婦也應負五成的過失責任，且已請領的強制責任險理賠金也應扣除，因此改判包庭政應賠38萬餘元。案經上訴，最高法院認為二審判決無誤，日前駁回上訴確定。

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