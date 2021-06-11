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    才認識1小時就床戰 13歲「小可愛」約阿兵哥回家差點害他GG

    吳姓阿兵哥透過網路交友軟體認識13歲少女，兩人聊不到1小時就相約上床。示意圖（翻攝該款交友軟體）

    吳姓阿兵哥透過網路交友軟體認識13歲少女，兩人聊不到1小時就相約上床。示意圖（翻攝該款交友軟體）

    2021/06/11 13:24

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓現役軍人透過網路交友軟體認識才13歲的少女「小可愛」（化名），兩人認識不到1小時就約到女生家上床，完事後，小可愛媽媽返家查出異狀，報警後，吳男辯稱自己沒有花錢買交友軟體會員，看不到女生個資，法官雖不採信他的說詞，但依較輕的罪名判他徒刑6月。

    判決指出，2019年8月20日中午，19歲的吳姓男子透過網路交友軟體認識少女小可愛，小女生在簡介欄中寫自己喜歡「喜歡眼睛好看的男生（眼睛要會電人）、身高至少要有165、有酒窩或梨渦更棒」，吳姓男子自認符合條件，與少女互加好友後，倆人聊不到1小時，就相約到小可愛家「床戰」。

    小可愛趁母親外出，叫吳男到社區大樓後，請管理員讓他上樓，兩人開戰完，媽媽回家時查覺異狀，小可愛才說出自己有約男生到家裡「玩」，媽媽直覺不對勁，逼問後，小可愛才說出自己剛和對方發生性行為，媽媽氣得拉著女兒去報警、驗傷。

    高雄地院審理時，吳男坦承與小可愛發生性行為，但否認知道對方未滿14歲，辯稱自己沒有花錢買交友軟體的會員，看不到對方個資，是事後被告才知道小可愛未成年；他的辯護律師也說，這款交友軟體只限18歲以上的人使用，吳是在不知情的狀況下才發生性行為。

    但法官檢視該款交友軟體，發現即使沒有付錢買會員，也能看到對方簡介欄中的自我介紹，而小可愛不但有寫自己是國中生，還寫出就讀國中的英文縮寫，依一般人的常識，可判斷國中生通常都是未滿16歲之人，且小可愛也提到，倆人第一次見時，吳還有問她「是不是只有13歲？」

    法官不採信吳的說詞，但因檢方起訴吳男是用刑法第227條第1項「與未滿14歲少女發生性行為，可處3年以上、10年以下有期徒刑」，不過法官認為沒有足夠證據證明吳男明知或可得而知小可愛是未滿14歲的少女，因此改採刑法第227條第3項「對於14歲以上、未滿16歲之男女為性交者，處7年以下有期徒刑」，判他徒刑6月，可上訴。

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