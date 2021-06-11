為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    愛情交友詐騙集團 無視疫情群聚風險繼續騙

    警方起獲筆記型電腦、手機、已毀損手機、遠端監視器、WIFI分享器、人頭卡、隨身碟等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    警方起獲筆記型電腦、手機、已毀損手機、遠端監視器、WIFI分享器、人頭卡、隨身碟等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    2021/06/11 11:41

    〔記者邱俊福／台北報導〕以古姓通緝犯為首的假帥哥愛情交友詐騙集團，專透過通訊軟體PO帥哥照，勾引美、加地區女性華人，假意交往後，以支助投資名義，遂行詐騙，就連此刻疫情嚴峻，全國三級警戒時刻，仍甘冒染疫風險，機房內群聚行騙，刑事局偵二大隊第二隊本周二凌晨攻堅查緝，一舉逮捕古等9人，除依詐欺、組織犯罪送辦，也對於室內5人以上群聚行為，依傳染病防治法規定函請衛生局裁罰。

    警方調查，23歲古嫌為毒品通緝犯，涉嫌受雇管理該機房，並透過朋友介紹招攬機房成員，以詐得金額的兩成作為酬勞。古嫌等9人移送檢方複訊後，經法院裁定古等7名重要成員羈押禁見，將持續追查幕後金主及金錢流向。

    警方表示，該集團成員在「微信」、「探探」等通訊軟體創立假帳號，以「楊文慶」、「王文傑」、「張經國」等為化名，並在網路上擷取帥哥照片作為大頭照，隨即以亂槍打鳥方式，搭訕美、加地區女華人，佯稱自己在台灣一家公司擔任經理職務，再透過平時噓寒問暖等，擄獲芳心與信任後，謊稱公司具有發展潛力，想要投資，但存款不夠，誘騙被害人支助。

    再由二線機房人員佯裝公司經理幹部「孫建國」，提供香港帳戶予被害人進行匯款，詐騙得逞後，再由旗下不知名車手集團成員將詐欺贓款領出。

    今年三月份，警方據報後展開偵查，本周二凌晨登門查緝，當場逮捕古等9人到案，起獲筆記型電腦、手機、已毀損手機、遠端監視器、WIFI分享器、人頭卡、隨身碟等大批證物，依法送辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「戰地情人」想來台見面缺盤纏 詐騙老梗險又得逞18萬
    2021/05/12 11:18

    「戰地情人」想來台見面缺盤纏 詐騙老梗險又得逞18萬
    媽祖也管這個嗎？信徒掛牌求保佑「別再遇到愛情的騙子」
    2021/04/14 23:30

    媽祖也管這個嗎？信徒掛牌求保佑「別再遇到愛情的騙子」
    美國軍官送千萬「要運費」 高雄女險遭詐10萬
    2021/03/11 11:31

    美國軍官送千萬「要運費」 高雄女險遭詐10萬
    「我爸是南霸天...」 輕熟女誤愛臨時工被騙468萬
    2021/02/27 09:50

    「我爸是南霸天...」 輕熟女誤愛臨時工被騙468萬

    居家自煮防疫 兩招秘訣搞定三餐
    社會今日熱門
    北市診所未依順序打疫苗 好心肝許金川赴市調處說明
    2021/06/10 23:03

    北市診所未依順序打疫苗 好心肝許金川赴市調處說明

    客戶收到「薪資發放錯誤通知」 高雄銀行急澄清：是詐騙！
    2021/06/10 13:08

    客戶收到「薪資發放錯誤通知」 高雄銀行急澄清：是詐騙！

    「沒事給我待在家！」中市警獲贈防疫金句咖啡掛耳包
    2021/06/10 11:46

    「沒事給我待在家！」中市警獲贈防疫金句咖啡掛耳包

    違停肇事害女輕生? 車主挨告求償2百萬元被駁
    2021/06/10 11:49

    違停肇事害女輕生? 車主挨告求償2百萬元被駁

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播