愛情交友詐騙集團 無視疫情群聚風險繼續騙

警方起獲筆記型電腦、手機、已毀損手機、遠端監視器、WIFI分享器、人頭卡、隨身碟等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

2021/06/11 11:41

〔記者邱俊福／台北報導〕以古姓通緝犯為首的假帥哥愛情交友詐騙集團，專透過通訊軟體PO帥哥照，勾引美、加地區女性華人，假意交往後，以支助投資名義，遂行詐騙，就連此刻疫情嚴峻，全國三級警戒時刻，仍甘冒染疫風險，機房內群聚行騙，刑事局偵二大隊第二隊本周二凌晨攻堅查緝，一舉逮捕古等9人，除依詐欺、組織犯罪送辦，也對於室內5人以上群聚行為，依傳染病防治法規定函請衛生局裁罰。

警方調查，23歲古嫌為毒品通緝犯，涉嫌受雇管理該機房，並透過朋友介紹招攬機房成員，以詐得金額的兩成作為酬勞。古嫌等9人移送檢方複訊後，經法院裁定古等7名重要成員羈押禁見，將持續追查幕後金主及金錢流向。

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警方表示，該集團成員在「微信」、「探探」等通訊軟體創立假帳號，以「楊文慶」、「王文傑」、「張經國」等為化名，並在網路上擷取帥哥照片作為大頭照，隨即以亂槍打鳥方式，搭訕美、加地區女華人，佯稱自己在台灣一家公司擔任經理職務，再透過平時噓寒問暖等，擄獲芳心與信任後，謊稱公司具有發展潛力，想要投資，但存款不夠，誘騙被害人支助。

再由二線機房人員佯裝公司經理幹部「孫建國」，提供香港帳戶予被害人進行匯款，詐騙得逞後，再由旗下不知名車手集團成員將詐欺贓款領出。

今年三月份，警方據報後展開偵查，本周二凌晨登門查緝，當場逮捕古等9人到案，起獲筆記型電腦、手機、已毀損手機、遠端監視器、WIFI分享器、人頭卡、隨身碟等大批證物，依法送辦。

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