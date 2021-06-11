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    司法相驗恐成防疫破口 桃檢：無外力、病死個案採行政相驗

    桃園地檢署召開「檢警衛防疫連繫平台」會議，會中初步達成共識，若死亡個案無外力介入或可疑非病死因素，以行政相驗流程處理，若有疑慮才啟動司法相驗。（記者鄭淑婷攝）

    桃園地檢署召開「檢警衛防疫連繫平台」會議，會中初步達成共識，若死亡個案無外力介入或可疑非病死因素，以行政相驗流程處理，若有疑慮才啟動司法相驗。（記者鄭淑婷攝）

    2021/06/11 11:31

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情嚴峻，猝死後檢驗確診案例暴增，拉升檢察官、法醫相驗時感染風險，司法相驗恐成防疫破口，桃園地檢署召開「檢警衛防疫連繫平台」會議，會中初步達成行政、司法相驗分流共識，若死亡個案無外力介入或可疑非病死因素，將採行政相驗流程處理，若有疑慮才啟動司法相驗。

    台灣各地已傳出多起猝死後檢驗確診案例，桃園市也有1名79歲老婦人，兒孫雖為確診案例，但她未被匡列，也非居家隔離對象，6日被發現猝死家中，後由檢察官、法醫相驗並採檢化驗，10日檢測結果證實確診，類似相驗案件提高檢察官、法醫相驗時染疫風險，讓司法相驗成了防疫破口。

    為此，桃檢10日召開「檢警衛防疫聯繫平台」會議，由檢察長王俊力主持，邀請桃園市衛生局副局長蘇柏文與會，桃園市警局副局長廖美鈴、刑警大隊大隊長蔡燕明以視訊方式參與，會中針對疑似染疫或確診死亡及猝死個案的相驗程序交換意見。

    桃檢指出，會中初步達成行政、司法相驗分流共識，日後遇有死亡個案，警察獲報須先查證有無外力介入或可疑非病死因素，若認為符合行政相驗程序，即向家屬說明並協助通報衛生單位，若衛生單位認有疑義，認為無法採行政相驗，才啟動司法相驗。

    此外，為加速案件處理流程、即時查詢所需防疫資訊，研商各單位儘速建立聯繫窗口。

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