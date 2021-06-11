為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    與倒垃圾婦人爆衝突 清潔隊員「勒頸」防衛過當改判拘役

    鍾姓清潔隊員對婦人勒頸，被高雄高分院從輕判刑。（記者鮑建信攝）

    鍾姓清潔隊員對婦人勒頸，被高雄高分院從輕判刑。（記者鮑建信攝）

    2021/06/11 07:28

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市鍾姓清潔隊員執行載運垃圾職務，與吳姓婦人發生衝突，雙方鬧進法院，吳婦被控妨害公務，經橋頭地院判無罪，鍾涉嫌勒頸則屬防衛過當，被高雄高分院依傷害罪，從輕改判拘役55天，得易科罰金，均可上訴。

    據了解，2020年1月28日上午8時許，吳姓婦人在高雄市美濃區上竹圍18號前的馬路旁倒垃圾，疑因撐雨傘丟垃圾時，打到正執行廢棄物清理的鍾姓清潔隊員，鍾提醒她注意安全引發不滿，雙方因而發生口角。

    吳婦隨後雙手拉扯鍾所穿的反光背心，並持雨傘朝他揮擊（未成傷），鍾則以先以右手臂環繞壓制她頸部後，再徒手將她左手往上強舉拉扯，使致吳婦左側肱骨上端閉鎖性骨折。

    吳婦涉嫌妨害公務罪被送辦，鍾男則被控傷害罪，雙方對簿公堂。

    橋頭地院調查，清潔隊員不是職司刑事犯罪查緝的司法警察，現行法令並未授權其得在執行職務時，對於不服從其職務執行之相對人施以強制力。

    又查，兩造發生口角原因，僅是吳婦雨傘不慎碰觸到鍾，與其法定職務執行，更無直接關聯外，爭執後鍾竟率然出手推擠她，其行為顯逾越清運職務的執行，而非屬依法執行職務範疇，因而認定罪證不足。

    至於鍾男涉及傷害罪，經地院判處有期徒刑3月，他不服上訴高雄高分院要求翻案。二審合議庭開庭調查後，認為鍾男基於自衛出手過當，應該算是防衛過當，因而酌減其刑，改處拘役55天，可易科罰金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不爽被放閃3小時怒「開打」 警：拜託這時候別打架
    2021/06/10 05:37

    不爽被放閃3小時怒「開打」 警：拜託這時候別打架
    一拳倒地！白人上門惡意挑釁 亞裔店長怒出拳影片曝光
    2021/06/09 15:49

    一拳倒地！白人上門惡意挑釁 亞裔店長怒出拳影片曝光
    疑10萬債務起糾紛 越南移工「8打1」討債
    2021/06/05 16:23

    疑10萬債務起糾紛 越南移工「8打1」討債
    超火爆！不爽車沒洗乾淨 女車主竟與男洗車場老闆大打出手
    2021/06/04 17:29

    超火爆！不爽車沒洗乾淨 女車主竟與男洗車場老闆大打出手
    苗栗南庄鄉公所3主管討論公務 意見不合當鄉長面打起來
    2021/06/02 10:28

    苗栗南庄鄉公所3主管討論公務 意見不合當鄉長面打起來

    居家自煮防疫 兩招秘訣搞定三餐
    社會今日熱門
    北市診所未依順序打疫苗 好心肝許金川赴市調處說明
    2021/06/10 23:03

    北市診所未依順序打疫苗 好心肝許金川赴市調處說明

    確診男砍傷3名護理師收押 法院：涉重罪有逃亡、反覆實施之虞
    2021/06/10 08:47

    確診男砍傷3名護理師收押 法院：涉重罪有逃亡、反覆實施之虞

    台中火力發電廠輸煤轉運塔起火 濃煙烈焰沖天
    2021/06/10 08:56

    台中火力發電廠輸煤轉運塔起火 濃煙烈焰沖天 影片

    高雄1經紀公司停業卻群聚5人 警方防疫情破口不手軟舉報送罰
    2021/06/10 09:25

    高雄1經紀公司停業卻群聚5人 警方防疫情破口不手軟舉報送罰

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播