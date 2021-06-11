與倒垃圾婦人爆衝突 清潔隊員「勒頸」防衛過當改判拘役

鍾姓清潔隊員對婦人勒頸，被高雄高分院從輕判刑。（記者鮑建信攝）

2021/06/11 07:28

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市鍾姓清潔隊員執行載運垃圾職務，與吳姓婦人發生衝突，雙方鬧進法院，吳婦被控妨害公務，經橋頭地院判無罪，鍾涉嫌勒頸則屬防衛過當，被高雄高分院依傷害罪，從輕改判拘役55天，得易科罰金，均可上訴。

據了解，2020年1月28日上午8時許，吳姓婦人在高雄市美濃區上竹圍18號前的馬路旁倒垃圾，疑因撐雨傘丟垃圾時，打到正執行廢棄物清理的鍾姓清潔隊員，鍾提醒她注意安全引發不滿，雙方因而發生口角。

請繼續往下閱讀...

吳婦隨後雙手拉扯鍾所穿的反光背心，並持雨傘朝他揮擊（未成傷），鍾則以先以右手臂環繞壓制她頸部後，再徒手將她左手往上強舉拉扯，使致吳婦左側肱骨上端閉鎖性骨折。

吳婦涉嫌妨害公務罪被送辦，鍾男則被控傷害罪，雙方對簿公堂。

橋頭地院調查，清潔隊員不是職司刑事犯罪查緝的司法警察，現行法令並未授權其得在執行職務時，對於不服從其職務執行之相對人施以強制力。

又查，兩造發生口角原因，僅是吳婦雨傘不慎碰觸到鍾，與其法定職務執行，更無直接關聯外，爭執後鍾竟率然出手推擠她，其行為顯逾越清運職務的執行，而非屬依法執行職務範疇，因而認定罪證不足。

至於鍾男涉及傷害罪，經地院判處有期徒刑3月，他不服上訴高雄高分院要求翻案。二審合議庭開庭調查後，認為鍾男基於自衛出手過當，應該算是防衛過當，因而酌減其刑，改處拘役55天，可易科罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法