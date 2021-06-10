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    首頁　>　社會

    華航國安私菸案14人審結 北院6/11宣判

    華航前副總邱彰信（中）等14人因私菸案被起訴，台北地院訂11日宣判。（資料照）

    華航前副總邱彰信（中）等14人因私菸案被起訴，台北地院訂11日宣判。（資料照）

    2021/06/10 23:08

    〔記者吳政峰／台北報導〕喧騰一時的華航國安私菸案審結，台北地院訂明天（11日）宣判，被告共有14人，官方背景9人、華航高層5人、一般民眾1人。14名被告涉犯貪污治罪條例及違反稅捐稽徵法，人數眾多，北院考量目前武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，盼民眾減少到庭聆判，宣判後半小時，將透過線上記者會對外說明。

    宣判時間訂11日下午3點半，北院盼民眾勿前往聆判，減少群聚風險，宣判完畢後半小時，將由行政庭長黃珮禎主持線上記者會，對外說明14人的判決結果與理由。

    有官方背景的9名被告分為總統府侍衛室少校吳宗憲、國安局少校侍衛官張恒嘉、國安局上士駕駛劉尊彰、國安局押車官黃柏維、國安局特勤人員潘秉忠、國安局司機張家維、國安局司機李君偉、國安局人員葉信宏、國安局特勤中心上校林志建。

    華航高層分為華航前副總邱彰信、華航空品處協理于堯、華航空品處代組長黃川禎、華航空品處管制組管理師陳穎彥。另有一人是吳宗憲的女性友人劉品纖。

    購菸名單中買最多1037條的少校徐兆峰等六人，承認逃漏稅捐請託買菸或受指示協助領貨，檢方考量已認罪及未實際參與運送私菸，給予緩起訴。檢方認定團購名單共73人，加上託買人數，合計國安軍士官成員共84人，全案賣出1萬0009條菸，機邊交貨9797條，有212條為機上販售合法通關菸品。

    本案北檢共分三波偵辦，其中14人因情節重大或未認罪，提起公訴，其餘人等涉案情節較輕，均獲緩起訴。本案機邊交貨的違規模式，始於馬政府「久安專案」。

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