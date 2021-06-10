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    老公雇前女友、還買房供前妻住隔壁 女醫師氣炸休夫

    陳女訴離獲准。（資料照）

    陳女訴離獲准。（資料照）

    2021/06/10 16:31

    〔記者吳政峰／台北報導〕陳姓女子見台灣認可波蘭學歷，到波蘭深造，再返國參加醫師考試，取得台灣的醫師資格，並在車姓先生的診所服務，未料車男雇用前女友當員工，還買隔壁房子供前妻居住，讓陳女大為光火，訴請離婚，高等法院認為有理，日前判准。

    據了解，陳女原為護理師，車男則有上海復旦大學臨床醫學專業學士學位，為了一圓在台當醫師的夢想，陳女赴波蘭習醫，學成返台後，通過國家考試，取得醫師資格，在車男開設的診所與新竹執業，但車懷疑她偷吃，還找徵信社跟監，甚至傳訊給陳女朋友「她這一年隱瞞已婚身分，目前好像在和那對兄弟的弟弟在交往。我很無助需要你幫忙」。

    陳女否認偷吃，提告訴離，主張車男經常在員工面前給她難堪，甚至聘僱前女友到診所工作，她心理大受打擊，向娘家哭訴，驚動雙方家長出面協調，但車男依舊故我，還和前女友一同出國遊玩。

    陳姓女醫師還說，車男在住家隔壁買了一間房子供前妻居住，她痛罵老公「一直跟你前妻碰面不是很奇怪？不知道的人以為你大、小老婆住隔壁，齊人之福。」

    車男表示，他出了一千萬給陳女出國深造，陳女學成返國後，他也每月支付7萬元做其生活費，聘任前女友絕非私心，而是前女友有這部分的專業，讓診所業績扶搖直上。

    高院認為，車男不顧陳女反對，堅持聘用前女友，造成陳女心理受創，也不理陳女的想法，硬買房子給前妻住，缺乏尊重，應負婚姻破綻較大責任。既然兩方回復婚姻生活已無望，陳女訴離有理，評議後判准。可上訴。

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