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    首頁　>　社會

    警員打AZ癱軟倒地 同僚急叫救護車……3分鐘醒來「暈針啦」

    基隆市警2分局1名警員疑似太緊張，注射AZ疫苗後完後，突然暈倒在地，還好倒地不久就醒來，原來是暈針，虛驚一場。（資料照）

    基隆市警2分局1名警員疑似太緊張，注射AZ疫苗後完後，突然暈倒在地，還好倒地不久就醒來，原來是暈針，虛驚一場。（資料照）

    2021/06/10 16:03

    〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕基隆市警方優先施打AZ疫苗，首次安排在基隆市警局1樓開標室施打。下午2時許，基隆市警2分局蔡姓警員疑似太緊張，注射完後，突然暈倒在地，還好倒地不久就醒來，馳援的消防隊員只好半途折返，虛驚一場。

    基隆市警局本週一起接種AZ疫苗，警員分別前往基隆市立醫院接種，因市立醫院近期安排市民接受健康檢查人員，擔心與前往施打AZ疫苗的警員造成群聚感染。

    經基隆市警局行政科協調後，今天特別安排醫護人員至1樓開標室注射AZ疫苗，明天還有1天。

    今天下午2點多，基隆市警2分局3組年約50歲的蔡姓警員注射後，突然暈倒，全身癱軟倒在地上，注射的護理人員也嚇一跳，趕緊叫一旁的警員打電話叫救護車。

    還好，蔡姓警員暈倒在地約3分鐘慢慢醒來；起身後，還告訴旁人他無大礙，眾人才將扶起，坐在椅子上休息。

    據指出，蔡姓警員從小對打針就會恐懼感，容易暈針，可能今天注射AZ疫苗時，又太緊張才暈倒，與AZ疫苗注射無關。

    基隆市消防局救護指揮中心今天下午2點20分接獲報案，有民眾施打AZ疫苗時昏倒在地，趕緊出動救援，還未抵達市警局獲知蔡員已經醒來，只好半途折返。

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