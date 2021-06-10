通緝犯拒捕駕車撞斷實習警員左腳 法院依傷害罪判4年半

慣竊胡典堯通緝期間洗劫加油站，遇警方圍捕時，駕車撞斷實習警員林鈺傑左腳脛骨。基隆地院審理後，依傷害等罪判胡4年6月徒刑。（資料照）

2021/06/10 15:29

〔記者林嘉東／基隆報導〕慣竊胡典堯通緝期間洗劫加油站，遇警方圍捕時，駕車撞斷實習警員林鈺傑左腳脛骨，被檢方依殺人未遂等罪嫌起訴。基隆地院近日審結，合議庭認定，胡沒有殺人犯意，依傷害等罪輕判胡4年6月徒刑。

判決指出，35歲通緝犯胡典堯去年11月12日清晨5時許，駕駛紅色小客車到基隆市安樂區台亞武嶺加油站，侵入辦公室，先竊得保險箱鑰匙，再偷走保險箱裡的40萬8438元現金。

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隔日晚間7時許，轄區基隆市警四分局偵查隊發現他駕駛的紅色轎車出現在愛二路附近，小隊長陳志峰率隊前往圍捕。2輛偵防車前後包夾住胡的車，未料，當身穿刑警外套的陳志峰與林員等人下車，走到駕駛座旁拍打後照鏡，喝斥：「警察，下車！」胡見狀猛踩油門。

此時，年僅20歲的林鈺傑由偵防車右後車門下車，欲前往支援，正行走至偵防車左前方，不慎遭胡駕車高速撞擊而彈飛倒地昏迷，左腳脛骨骨折、硬腦膜上出血；幸好經急救後，已出院恢復上班。

胡逃逸7天後在台中落網，偷來的40多萬元現金，花到只剩6萬元。檢方調查後將胡依加重竊盜罪、妨害公務與殺人未遂罪嫌起訴。

法院審理時勘驗，後方偵防車上裝設行車記錄器錄影、林員及胡證詞後認定，胡當時坐在駕駛座，應無法看到從偵防車右方行走至前方的林員，何況胡與林員互不相識，遑論有何重大仇恨要駕車撞林員。

法官認為，胡駕車加速是為了逃離現場，不能以林員受傷情況嚴重，驟論胡有致人於死的殺人意圖，因此認定林員不可能對林員有殺人犯意，僅能依傷害罪論處。

合議庭認定，胡除觸犯傷害罪外，還觸犯加重竊盜罪、妨害公務等罪，判胡應執行4年6月徒刑。

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