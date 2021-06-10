為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    通緝犯拒捕駕車撞斷實習警員左腳 法院依傷害罪判4年半

    慣竊胡典堯通緝期間洗劫加油站，遇警方圍捕時，駕車撞斷實習警員林鈺傑左腳脛骨。基隆地院審理後，依傷害等罪判胡4年6月徒刑。（資料照）

    慣竊胡典堯通緝期間洗劫加油站，遇警方圍捕時，駕車撞斷實習警員林鈺傑左腳脛骨。基隆地院審理後，依傷害等罪判胡4年6月徒刑。（資料照）

    2021/06/10 15:29

    〔記者林嘉東／基隆報導〕慣竊胡典堯通緝期間洗劫加油站，遇警方圍捕時，駕車撞斷實習警員林鈺傑左腳脛骨，被檢方依殺人未遂等罪嫌起訴。基隆地院近日審結，合議庭認定，胡沒有殺人犯意，依傷害等罪輕判胡4年6月徒刑。

    判決指出，35歲通緝犯胡典堯去年11月12日清晨5時許，駕駛紅色小客車到基隆市安樂區台亞武嶺加油站，侵入辦公室，先竊得保險箱鑰匙，再偷走保險箱裡的40萬8438元現金。

    隔日晚間7時許，轄區基隆市警四分局偵查隊發現他駕駛的紅色轎車出現在愛二路附近，小隊長陳志峰率隊前往圍捕。2輛偵防車前後包夾住胡的車，未料，當身穿刑警外套的陳志峰與林員等人下車，走到駕駛座旁拍打後照鏡，喝斥：「警察，下車！」胡見狀猛踩油門。

    此時，年僅20歲的林鈺傑由偵防車右後車門下車，欲前往支援，正行走至偵防車左前方，不慎遭胡駕車高速撞擊而彈飛倒地昏迷，左腳脛骨骨折、硬腦膜上出血；幸好經急救後，已出院恢復上班。

    胡逃逸7天後在台中落網，偷來的40多萬元現金，花到只剩6萬元。檢方調查後將胡依加重竊盜罪、妨害公務與殺人未遂罪嫌起訴。

    法院審理時勘驗，後方偵防車上裝設行車記錄器錄影、林員及胡證詞後認定，胡當時坐在駕駛座，應無法看到從偵防車右方行走至前方的林員，何況胡與林員互不相識，遑論有何重大仇恨要駕車撞林員。

    法官認為，胡駕車加速是為了逃離現場，不能以林員受傷情況嚴重，驟論胡有致人於死的殺人意圖，因此認定林員不可能對林員有殺人犯意，僅能依傷害罪論處。

    合議庭認定，胡除觸犯傷害罪外，還觸犯加重竊盜罪、妨害公務等罪，判胡應執行4年6月徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    討錢不成衝撞警察 西門町頭痛人物被捕+強制送醫
    2021/03/11 16:35

    討錢不成衝撞警察 西門町頭痛人物被捕+強制送醫
    拒盤查開車衝撞員警 通緝犯遭警擊中3槍送醫
    2021/02/27 17:30

    拒盤查開車衝撞員警 通緝犯遭警擊中3槍送醫
    男子騎機車衝撞嘉義警方 被逮喊「我好害怕」
    2020/07/31 13:25

    男子騎機車衝撞嘉義警方 被逮喊「我好害怕」
    贓車男拒檢暴走衝撞 警開7槍壓制逮人
    2020/06/09 22:31

    贓車男拒檢暴走衝撞 警開7槍壓制逮人
    中市警員遭毒蟲衝撞斷雙腿 盧秀燕視訊關心讚英勇
    2020/06/06 14:09

    中市警員遭毒蟲衝撞斷雙腿 盧秀燕視訊關心讚英勇

    居家自煮防疫 兩招秘訣搞定三餐
    闖紅燈拒攔檢撞警察 八德街頭上演連環撞
    2020/02/28 20:58

    闖紅燈拒攔檢撞警察 八德街頭上演連環撞
    社會今日熱門
    桃園平鎮警方獲贈「防疫原子筆」 執勤開單隨時消毒
    2021/06/09 16:08

    桃園平鎮警方獲贈「防疫原子筆」 執勤開單隨時消毒

    6年輕人闖雞舍抓雞烤被當賊喊冤！養雞嬤：答應送的 忘了告訴老伴
    2021/06/09 16:46

    6年輕人闖雞舍抓雞烤被當賊喊冤！養雞嬤：答應送的 忘了告訴老伴

    三線二星警政監也打疫苗 高市警局：需投入第一線的都列冊
    2021/06/09 16:43

    三線二星警政監也打疫苗 高市警局：需投入第一線的都列冊

    莫德納疫苗被編造為「生理食鹽水」...疫情謠言亂飛 調查局法辦3網友
    2021/06/09 17:32

    莫德納疫苗被編造為「生理食鹽水」...疫情謠言亂飛 調查局法辦3網友

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播