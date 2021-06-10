為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    確診男砍傷雙和醫院3護理師 新北檢今火速起訴請求從重量刑

    新北地檢署。（資料照）

    新北地檢署。（資料照）

    2021/06/10 15:11

    〔記者王定傳／新北報導〕確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的62歲洪姓男子，今年5月31日在雙和醫院負壓病房內持水果刀瘋狂攻擊3名護理師，引起社會關注，洪男昨解除隔離後，新北地檢署火速聲押洪男獲准，並於今日、即案發11日內，依殺人未遂等罪嫌起訴洪男，並請法院從重量刑。

    檢方指出，被害者在疫情嚴峻時刻，堅守第一線，本已十分辛勞，且承擔高度染疫風險，卻因洪男所為造成身心受創，對已沈重的醫療量能而言更是雪上加霜，且洪男在犯後頻頻出言挑釁員警，於雙和醫院治療期間，隨地吐談、便溺，對護理師、警員惡意羞辱，犯後態度惡劣，請法院從重量刑。

    據了解，洪男雖犯案後有攻擊性，但醫護人員仍全力醫治照顧，洪男已康復，經PCR檢測確認為陰性，解除隔離，但仍須自主健康管理；檢方因此火速聲押洪男獲准，但顧慮看守所收容人數眾多，為避免形成防疫缺口，會把洪男將送往今年2月24日啟用的台中看守所防疫中心羈押。

    檢警調查，洪男在今年5月25日經檢測確診，於28日住進雙和醫院11樓負壓病房隔離醫治後，情緒十分不穩定，常對醫護人員出言不遜；31日上午7時許，洪男因擅自走出病房被醫護人員制止後，心生不滿，先把水果刀藏在身後，等靠近施姓護理師時，朝她背部、胸部捅、刺多下，見施女負傷倒地、放聲呼救，又持刀刺入她的腹部多下。

    檢警調查，洪男隨後持刀刺向蔡姓護理師腹部，蔡女往後閃躲仍遭刀刃劃傷，但她仍強忍疼痛，扶起受傷倒地的施女逃命；洪男轉而攻擊陳姓護理師，持刀刺向她胸口數下，陳女以右手抵擋並嘗試奪刀未果，負傷倒地，可惡的是，洪男仍持刀往她腰腹會陰處狂捅，造成陳女全身多處受傷失血，陳女最後奮力逃往護理站求救，警衛、警察獲報後將洪男制伏上銬。

    洪男在偵查時辯稱，水果刀是自己帶進醫院，用來切水果，案發過程不記得了；檢方認為，洪男涉犯刑法「殺人未遂、重傷害」及違反「醫療法」中的「以強暴方法妨害醫事人員執行業務」等罪嫌，且他的犯案動機是拒絕遵守防疫規定而欲擅離醫院，加上案發後仍故意對醫護人員吐痰，徒增醫護人員感染高度風險，且於醫護人員協助換尿布時，還以不雅言語辱罵、羞辱，對醫護人員心懷憤懣，有逃亡及反覆實施加害行為之虞，向法院聲請羈押獲准。

    據悉，所謂的不雅字眼，就是洪男對著女護理師說：「你幹嘛一直看我下面，是不是很大，如果不夠爽，叫你媽來找我」，可見他犯後完全不知悔改，態度惡劣。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新北雙和爆院內群聚感染 含2護理師共9人確診、暫不封院
    2021/06/10 11:30

    新北雙和爆院內群聚感染 含2護理師共9人確診、暫不封院
    砍傷雙和醫院3護理師 確診男殺人未遂聲押
    2021/06/09 22:48

    砍傷雙和醫院3護理師 確診男殺人未遂聲押
    確診病患砍傷3護理師 續留雙和醫院治療、加派警力戒護
    2021/05/31 21:16

    確診病患砍傷3護理師 續留雙和醫院治療、加派警力戒護

    居家自煮防疫 兩招秘訣搞定三餐
    社會今日熱門
    桃園平鎮警方獲贈「防疫原子筆」 執勤開單隨時消毒
    2021/06/09 16:08

    桃園平鎮警方獲贈「防疫原子筆」 執勤開單隨時消毒

    6年輕人闖雞舍抓雞烤被當賊喊冤！養雞嬤：答應送的 忘了告訴老伴
    2021/06/09 16:46

    6年輕人闖雞舍抓雞烤被當賊喊冤！養雞嬤：答應送的 忘了告訴老伴

    三線二星警政監也打疫苗 高市警局：需投入第一線的都列冊
    2021/06/09 16:43

    三線二星警政監也打疫苗 高市警局：需投入第一線的都列冊

    莫德納疫苗被編造為「生理食鹽水」...疫情謠言亂飛 調查局法辦3網友
    2021/06/09 17:32

    莫德納疫苗被編造為「生理食鹽水」...疫情謠言亂飛 調查局法辦3網友

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播