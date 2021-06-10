確診男砍傷雙和醫院3護理師 新北檢今火速起訴請求從重量刑

新北地檢署。（資料照）

2021/06/10 15:11

〔記者王定傳／新北報導〕確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的62歲洪姓男子，今年5月31日在雙和醫院負壓病房內持水果刀瘋狂攻擊3名護理師，引起社會關注，洪男昨解除隔離後，新北地檢署火速聲押洪男獲准，並於今日、即案發11日內，依殺人未遂等罪嫌起訴洪男，並請法院從重量刑。

檢方指出，被害者在疫情嚴峻時刻，堅守第一線，本已十分辛勞，且承擔高度染疫風險，卻因洪男所為造成身心受創，對已沈重的醫療量能而言更是雪上加霜，且洪男在犯後頻頻出言挑釁員警，於雙和醫院治療期間，隨地吐談、便溺，對護理師、警員惡意羞辱，犯後態度惡劣，請法院從重量刑。

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據了解，洪男雖犯案後有攻擊性，但醫護人員仍全力醫治照顧，洪男已康復，經PCR檢測確認為陰性，解除隔離，但仍須自主健康管理；檢方因此火速聲押洪男獲准，但顧慮看守所收容人數眾多，為避免形成防疫缺口，會把洪男將送往今年2月24日啟用的台中看守所防疫中心羈押。

檢警調查，洪男在今年5月25日經檢測確診，於28日住進雙和醫院11樓負壓病房隔離醫治後，情緒十分不穩定，常對醫護人員出言不遜；31日上午7時許，洪男因擅自走出病房被醫護人員制止後，心生不滿，先把水果刀藏在身後，等靠近施姓護理師時，朝她背部、胸部捅、刺多下，見施女負傷倒地、放聲呼救，又持刀刺入她的腹部多下。

檢警調查，洪男隨後持刀刺向蔡姓護理師腹部，蔡女往後閃躲仍遭刀刃劃傷，但她仍強忍疼痛，扶起受傷倒地的施女逃命；洪男轉而攻擊陳姓護理師，持刀刺向她胸口數下，陳女以右手抵擋並嘗試奪刀未果，負傷倒地，可惡的是，洪男仍持刀往她腰腹會陰處狂捅，造成陳女全身多處受傷失血，陳女最後奮力逃往護理站求救，警衛、警察獲報後將洪男制伏上銬。

洪男在偵查時辯稱，水果刀是自己帶進醫院，用來切水果，案發過程不記得了；檢方認為，洪男涉犯刑法「殺人未遂、重傷害」及違反「醫療法」中的「以強暴方法妨害醫事人員執行業務」等罪嫌，且他的犯案動機是拒絕遵守防疫規定而欲擅離醫院，加上案發後仍故意對醫護人員吐痰，徒增醫護人員感染高度風險，且於醫護人員協助換尿布時，還以不雅言語辱罵、羞辱，對醫護人員心懷憤懣，有逃亡及反覆實施加害行為之虞，向法院聲請羈押獲准。

據悉，所謂的不雅字眼，就是洪男對著女護理師說：「你幹嘛一直看我下面，是不是很大，如果不夠爽，叫你媽來找我」，可見他犯後完全不知悔改，態度惡劣。

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