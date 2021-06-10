南投警防疫大搬風 8分局有6副分局長異動

南投縣竹山警友辦事處捐贈警方煙霧消毒機及防護口罩情形。（記者謝介裕翻攝）（記者謝介裕攝）

2021/06/10 13:16

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣警察局今日發布五、六序列職務派補案，共有12人，其中，最引人注目的是，全縣總計8分局中就有6分局的副分局長異動，調整幅度之大近年罕見，且警局基於防疫最優先原則，明（11）日就必須辦妥離、到職作業。

為保障第一線員警健康，南投縣警察局依據員警勤務風險高低，計有893人完成疫苗施打以外，今竹山警友辦事處主任江宗穎也特別購買煙霧消毒機3台及防護口罩20盒，讓員警執行防疫工作更有保障。

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南投縣警察局長呂新財指出，警察身為第一線防疫人員，受理報案與民眾接觸頻繁，染疫風險極高，感謝警友辦事處致贈煙霧消毒機及防護口罩增強分局的防疫能力，同時也提醒上述職務異動的12名同仁，一定要在最快時間內進入防疫戰鬥位置。

人事異動名單如下：草屯分局副分局長陳明誠調任南投縣警察局警務參、竹山分局副分局長李政昌調任南投分局副分局長、少年警察隊副隊長陳義榮調任草屯分局副分局長、仁愛分局副分局長涂瑞湮調任埔里分局副分局長、中興分局副分局長丁元恒調任草屯分局副分局長、南投縣警察局秘書范世龍調任仁愛分局副分局長、信義分局副分局長林志明調任交通隊副隊長、南投縣警察局保防科股長李育緯調任秘書科秘書、竹山分局2組長陳正忠調任少年警察隊副隊長、南投分局2組長王嘉賢調任秘書科秘書、草屯分局2組長郭汶川調任竹山分局副分局長及集集分局4組長黃星明調任信義分局副分局長。

南投縣警察局發布五、六序列職務派補案，其中有6分局的副分局長異動，備受矚目。（記者謝介裕攝）

南投縣警察局基於防疫、治安維護等各種考量，發布五、六序列職務派補案，其中有6分局的副分局長異動，備受矚目。（記者謝介裕攝）

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