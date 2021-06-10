違停肇事害女輕生? 車主挨告求償2百萬元被駁

橋頭地方法院。（記者蔡清華攝）

2021/06/10 11:49

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市蘇姓男子2018年因違停汽車，許姓女子騎車撞上受傷無法工作，蘇事後未道歉，又拒賠18萬元調解金，刑事案件遲未判決的情況下，許女於前年9月輕生，許女父母認為女兒死因與蘇男違停有因果關係，提告求償2百萬元，橋頭地院審理認為，無法證明兩者有因果關連，駁回求償之訴。

判決指出，2018年5 月3 日中午，蘇男將其轎車停放在黃線處熄火下車，許姓女子騎機車，沿明誠二路由東往西方向行駛，行經該處自後撞上蘇男違汽車，致許四肢多處鈍挫傷、下唇及下巴及口腔內側及右膝多處撕裂傷。許女隔年9 月20日於住處輕生。

請繼續往下閱讀...

許女雙親認為，事故之後，女兒受傷無法工作，且蘇男從未道歉，也不同意女兒所提18萬元和解金無法達成調解，刑事案件亦遲未判決，女兒為此無法釋懷，才會選擇輕生。女兒生前年收超過百萬，求償2百萬元。

被告則稱，事故之發生雙方均有過失責任，法院也以過失傷害罪，判他拘役30日，許女於事後輕生兩者並無因果關連。

法官審理認為，依原告女兒所受車禍之傷害，客觀上不足以導致死亡之結果，許女於事故後1年4個月輕生，也難認有相當因果關係，駁回求償之訴。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法