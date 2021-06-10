為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    娃娃機被夾光 糾眾打死人還上傳抖音 兄弟檔要關十年多

    娃娃機被夾光，糾眾打死人還上傳抖音，兄弟檔要關十年多。（資料照）

    娃娃機被夾光，糾眾打死人還上傳抖音，兄弟檔要關十年多。（資料照）

    2021/06/10 11:03

    〔記者張文川／台北報導〕新北市21歲陳志成、20歲陳志豪兄弟倆，前年12月不滿歐姓娃娃機台主，夾光他們娃娃機內的物品，憤而糾集9名友人和少年，將歐男強押至鶯歌環河路山水步道口，以球棒、安全帽圍毆致死，還有同夥錄影，將影片上傳至「抖音」炫耀；檢方依殺人罪嫌起訴，但法院一、二審都認定沒有殺人犯意，依傷害致人於死罪，將陳志成判刑10年2月、陳志豪10年6月，下手最重的共犯陳毅凱判刑8年6月；最高法院審理後也維持原判，駁回上訴定讞。

    判決指出，2019年12月21日晚間，陳志成兄弟趁歐男獨自補貨時，糾集9名年輕友人和少年，把歐男強押上車，載往鶯歌環河路山水步道，持球棒、安全帽狂毆並拳打腳踢，還有人用手機錄影，將群毆影片上傳「抖音」；深夜11點半，歐男不支倒地，眾人駕車離開，半小時後有民眾路過發現奄奄一息的歐男，報警送醫，但歐男顱內出血、頸椎骨折，急救後回天乏術，警方循線破案。

    檢方依殺人罪嫌起訴陳志成兄弟，以及下重手的陳毅凱，少年犯則是移送少年家事法庭審理。新北地院審理時，陳氏兄弟辯稱沒有動手，陳毅凱稱他只有拿球棒揮一下，不確定有沒有打到，他只是想嚇對方。

    一審依據現場所錄的影片，認定眾人在圍毆時，有互相提醒「別打頭，別打頭」、「打腳，腳啦」，認定沒有殺害歐男的殺人犯意，只有傷害犯意，造成致死結果，因此變更起訴法條，改依傷害致死罪將3男判刑。

    二審高院仍認為3男須負起傷害致人於死罪責，斥責3人不知尊重他人身體、生命，逞兇鬥狠犯案，致被害人喪命，惡性重大，認定一審量刑合理，駁回上訴。

    3男上訴三審，最高法院審理後，認為二審判決沒有違誤法令，駁回上訴，全案定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    講不聽！賭博夾娃娃機店違規營業遭重罰
    2021/06/03 15:04

    講不聽！賭博夾娃娃機店違規營業遭重罰
    業者改裝夾娃娃機竟觸法 上訴逆轉改判無罪
    2021/05/23 20:28

    業者改裝夾娃娃機竟觸法 上訴逆轉改判無罪
    娃娃機前較放鬆？女子2次造訪「解放」 店家嘆：影響生意
    2021/05/11 22:57

    娃娃機前較放鬆？女子2次造訪「解放」 店家嘆：影響生意
    人體娃娃夾？媽媽派女兒「鑽洞偷物」 網友轟：教育失敗
    2021/04/28 19:17

    人體娃娃夾？媽媽派女兒「鑽洞偷物」 網友轟：教育失敗
    社會今日熱門
    居檢途中先赴超商挨罰10萬 民眾辯與國內脫節還卸責
    2021/06/09 11:26

    居檢途中先赴超商挨罰10萬 民眾辯與國內脫節還卸責

    LINE群組散播確診謠言 嘉義男付1萬換緩起訴+澄清訊息
    2021/06/09 11:29

    LINE群組散播確診謠言 嘉義男付1萬換緩起訴+澄清訊息

    忍不住人與人連結！ 北市警逮賓館「色情黑戶」2對半套男女
    2021/06/09 11:27

    忍不住人與人連結！ 北市警逮賓館「色情黑戶」2對半套男女 影片

    新北警閉關單位陸續開張 「防疫裝備吃到飽」奏效
    2021/06/09 11:25

    新北警閉關單位陸續開張 「防疫裝備吃到飽」奏效

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播