娃娃機被夾光，糾眾打死人還上傳抖音，兄弟檔要關十年多。（資料照）

2021/06/10 11:03

〔記者張文川／台北報導〕新北市21歲陳志成、20歲陳志豪兄弟倆，前年12月不滿歐姓娃娃機台主，夾光他們娃娃機內的物品，憤而糾集9名友人和少年，將歐男強押至鶯歌環河路山水步道口，以球棒、安全帽圍毆致死，還有同夥錄影，將影片上傳至「抖音」炫耀；檢方依殺人罪嫌起訴，但法院一、二審都認定沒有殺人犯意，依傷害致人於死罪，將陳志成判刑10年2月、陳志豪10年6月，下手最重的共犯陳毅凱判刑8年6月；最高法院審理後也維持原判，駁回上訴定讞。

判決指出，2019年12月21日晚間，陳志成兄弟趁歐男獨自補貨時，糾集9名年輕友人和少年，把歐男強押上車，載往鶯歌環河路山水步道，持球棒、安全帽狂毆並拳打腳踢，還有人用手機錄影，將群毆影片上傳「抖音」；深夜11點半，歐男不支倒地，眾人駕車離開，半小時後有民眾路過發現奄奄一息的歐男，報警送醫，但歐男顱內出血、頸椎骨折，急救後回天乏術，警方循線破案。

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檢方依殺人罪嫌起訴陳志成兄弟，以及下重手的陳毅凱，少年犯則是移送少年家事法庭審理。新北地院審理時，陳氏兄弟辯稱沒有動手，陳毅凱稱他只有拿球棒揮一下，不確定有沒有打到，他只是想嚇對方。

一審依據現場所錄的影片，認定眾人在圍毆時，有互相提醒「別打頭，別打頭」、「打腳，腳啦」，認定沒有殺害歐男的殺人犯意，只有傷害犯意，造成致死結果，因此變更起訴法條，改依傷害致死罪將3男判刑。

二審高院仍認為3男須負起傷害致人於死罪責，斥責3人不知尊重他人身體、生命，逞兇鬥狠犯案，致被害人喪命，惡性重大，認定一審量刑合理，駁回上訴。

3男上訴三審，最高法院審理後，認為二審判決沒有違誤法令，駁回上訴，全案定讞。

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