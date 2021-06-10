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    首頁　>　社會

    不滿被勸戴口罩 越籍移工砍傷同鄉室友2刀後逃逸

    某科技公司位於桃市八德區後庄街一處外籍移工宿舍，昨晚因為黎某進房間內不願配戴口罩，竟持菜刀砍傷室友的事件。（記者陳恩惠翻攝）

    某科技公司位於桃市八德區後庄街一處外籍移工宿舍，昨晚因為黎某進房間內不願配戴口罩，竟持菜刀砍傷室友的事件。（記者陳恩惠翻攝）

    2021/06/10 10:48

    ［記者陳恩惠／桃園報導］某科技公司位於桃市八德區後庄街一處外籍移工宿舍，昨天晚間6點多發生一起因規勸同鄉室友進入房內仍要配戴口罩，意外引爆口角衝突，堅持不戴口罩的黎姓男子涉嫌持菜刀砍傷阮姓室友，造成阮某右胸及右手臂手傷血流不止的殺人未遂案件，八德警分局副分局長吳學安今天上午說明，行兇的越南籍黎姓男子，昨晚犯案後立刻逃逸，警方正循線追緝中，以釐清黎嫌的行兇動機。

    八德分局表示，33歲的黎姓越南籍移工，昨天晚間下班後，返回八德區後庄街的移工宿舍正欲休息時，睡上下鋪的27歲同鄉阮姓室友，一直要求他就算進到臥室內也必須戴上口罩，引起黎嫌不滿，雙雙因此發生爭吵。

    警方說，黎、阮口角衝突中，黎一時氣不過，隨手拿起一旁放置的菜刀，朝喋喋不休的阮男砍去，阮閃避不及，上衣右胸口處和右上臂處，分別受有11公分及7公分的刀傷，痛得阮男大聲哀叫，黎某見狀，立刻拿著背包逃離現場；警消據報趕至，先將受傷的阮男送醫救治，所幸縫合後，性命並無大礙。

    八德警方表示，目前已調閱相關監視影帶，將全力追緝黎嫌到案，以釐清雙方究竟是長久以來的嫌隙，或真的只是單純的為了在房內戴口罩而起衝突，由於受傷的阮男尚未製作相關筆錄，警方仍待進一步了解。

    發生衝突的移工臥室。（記者陳恩惠翻攝）

    發生衝突的移工臥室。（記者陳恩惠翻攝）

    27歲阮男因叫同郷稿33歲黎姓室友要戴口罩，反遭黎持菜刀砍傷右胸和右手臂，所幸送醫無大礙。（記者陳恩惠翻攝）

    27歲阮男因叫同郷稿33歲黎姓室友要戴口罩，反遭黎持菜刀砍傷右胸和右手臂，所幸送醫無大礙。（記者陳恩惠翻攝）

    黎姓移工行兇後逃離現場。（記者陳恩惠翻攝）

    黎姓移工行兇後逃離現場。（記者陳恩惠翻攝）

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