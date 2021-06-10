台南老舊旅社「人與人連結」 警逮2外籍賣春女

台南仁德一處老舊旅社暗藏春色，警方獲報前往查緝，一連逮獲2名外籍女子從事性交易。（民眾提供）

2021/06/10 10:51

〔記者萬于甄／台南報導〕防疫期間，旅宿業雖不用停業，仍應配合政府實施實聯制及做好防疫措施，但台南仁德卻有一間老舊旅社，因疫情影響生意，竟趁機接客經營性交易，歸仁警方獲報前往查緝，當場查獲2起「人與人連結」，均為外籍女子及一名男客，詢後旅社負責人、2名外籍女子及男客依法裁處送辦。

歸仁警方指出，日前接獲民眾檢舉，仁德區一間老舊旅社內有外籍女子進出頻繁，疑在旅社房間內從事性交易，隨即派遣警力查緝。經調查，該旅社蘇姓負責人為避免警方查緝，當有男客上門時，會要求男客將車輛停至他處後，再返回旅店「消費」。

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警方昨下午見有男客停妥車輛進入旅社時，趕緊上前查緝，當場逮獲男客著短褲裸露上身，而房內一名中國籍小姐則全身赤裸嚇得往該旅社3樓逃逸，最後仍遭查獲，且警方更在3樓另一間房內發現一位正在等待從事性交易的越南籍小姐，其男客則在到場「體驗」的路上。

警方表示，兩名小姐因都是外籍人士，當下也請市府衛生局人員協助，經查2名小姐及男客皆無北部旅遊史，詢後蘇姓負責人依刑法妨害風化移請偵辦，客人及小姐部分則依違反社會秩序維護法進行裁處。

另，該旅社對到場客人未登錄姓名及聯繫方式實施實聯制，警方也依違反傳染病防治法第70條規定函請衛生局裁罰。

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