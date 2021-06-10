持刀攻擊雙和醫院護理師 院方裁定被告羈押2月

2021/06/10 01:54

〔中央社〕涉以水果刀攻擊衛福部雙和醫院護理師的洪姓被告，經新北地院漏夜審理後，因犯重罪且有逃亡之虞，今天凌晨裁定羈押2個月。新北檢表示，將送台中看守所防疫中心羈押。

新北地方法院今天凌晨表示，衛生福利部雙和醫院醫療暴力案件，檢察官聲請羈押被告，新北地院以遠距離視訊方式訊問被告後，今日凌晨1時許，訊問後裁定人在新竹空軍醫院的洪男羈押2月。

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院方表示，被告洪男涉犯刑法殺人未遂罪、傷害罪、醫療法對於醫事人員以強暴妨害執行醫療業務罪，被告雖於訊問時否認犯罪，但犯罪事實經相關證人於警詢及偵查中證述明確，並有相關書證等認定被告犯罪嫌疑重大。

院方表示，被告所犯殺人未遂罪，為最輕本刑有期徒刑5年以上之重罪，依合理判斷，有畏重罪逃亡的高度誘因，且有反覆實施傷害犯行之虞，因此裁定羈押。

新北檢今天凌晨表示，為兼顧被告隔離治療及犯罪偵訊，因此，在被告涉及犯罪後，先予以戒護隔離治療，9日被告痊癒且經採檢為陰性，得以出院，因此以視訊方式偵訊被告。

檢方說，洪姓被告經法院裁定羈押，他雖已解除隔離出院，但仍須自主健康管理，看守所收容人數眾多，為避免形成防疫缺口，被告將送往今年2月24日啟用的台中看守所防疫中心。

檢方說，確診為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的洪姓男子，執意不遵守醫護之隔離指示，於5月31日持利刃攻擊雙和醫院護理人員3人，並捅、刺多下，分別造成傷害與重傷害。此行為使疫情期間負擔極為沉重的醫護人力雪上加霜，險些形成防疫破口。

新北檢表示，感謝辛苦的雙和醫院、及時伸援的國軍新竹地區醫院醫護人員，在面對嚴重疫情及被告威脅之際，仍全力醫治照顧被告，維護被告健康安全，努力遏止疫情。

檢方說，新北市中和警分局、刑事警察大隊、保安警察大隊於案發第一時間，不顧自身安危穿著全套防護裝備前往醫院壓制逮捕被告，於被告自雙和醫院轉送國軍新竹地區醫院醫治期間，全程戒護，備極辛勞。

法務部矯正署表示，加強隔離檢疫，北中南設置防疫中心，台中看守所防疫中心設置84床。（編輯：陳正健）

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