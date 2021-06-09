砍傷雙和醫院3護理師 確診男殺人未遂聲押

新北地檢署認為洪男涉犯殺人未遂、重傷害等罪嫌，且有逃亡、反覆實施之虞，向法院聲押洪男。（資料照）

2021/06/09 22:48

〔記者王定傳／新北報導〕今年5月31日，新北市62歲洪姓男子確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），在雙和醫院負壓病房內持水果刀砍傷3名護理師，犯案後，他竟然還以吐痰、言語辱罵等方式，侮辱、攻擊護理師；新北地檢署認為洪男涉犯殺人未遂、重傷害等罪嫌，且有逃亡、反覆實施之虞，向法院聲押洪男。

據了解，洪男快篩成陽性反應後，後續PCR檢測確診武漢肺炎，因此住進雙和醫院11樓負壓隔離病房醫治，但他從進病房開始即情緒不穩定，常對護理師、醫生出言不遜，且不願配合治療。

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今年5月31日上午7時許，洪男擅自走出病房，蔡姓及陳姓護理師見狀出言制止，並請他回到病房，洪男因此心生不滿，持水果刀朝施姓護理師背部、胸部捅、刺多下，導致施女負傷倒地，之後見施女呼救，竟又持刀刺向她的腹部多下。

洪男隨後持刀衝向另2名護理師陳女、蔡女，在蔡女扶起施女時，持刀刺向蔡女腹部，蔡女往後閃躲仍遭刀刃劃傷，蔡女立刻扶起施女往另一方向逃，洪男又轉而攻擊陳女，持刀刺向陳女胸口數下，陳女以右手抵擋並嘗試奪刀，但因當時刀柄已掉落在地，故無法奪下，負傷倒地。

可惡的是，洪男仍持刀往陳女腰腹會陰處一直捅刺，造成陳女全身多處受傷失血，勉力支撐逃往11A病房護理站求救，警衛、警察獲報後到場，將洪男制伏並上銬。

檢方認為，洪男涉犯刑法「殺人未遂、重傷害」罪嫌，及違反「醫療法」中的「以強暴方法妨害醫事人員執行業務」等罪嫌，且其犯案動機是拒絕遵守防疫規定而欲擅離醫院，遵法意識薄弱，有相當理由足認其有畏罪逃亡之虞。

檢方還指出，洪男於案發後，對護理人員仍有攻擊性，明知自己是確診者，卻故意對醫護人員吐痰，徒增醫護人員感染高度風險，且於醫護人員協助其更換尿布時，以不雅言語辱罵醫護人員，以此等方式持續攻擊、羞辱醫護人員，對醫護人員心懷憤懣，並有對醫護人員反覆實施加害行為之虞，而有羈押之必要。

檢察官認洪男明知自己是確診者，卻執意不遵守醫護隔離指示，不顧他人生命、健康、安全，只為一己意欲即持利刃攻擊護理人員多達3人，使因近來爆發疫情已負擔極為沉重的醫護人力問題，雪上加霜，險些形成防疫破口，且洪男仍需自主健康管理，而他守法意識薄弱態度，顯難期待會自主遵守相關規範，且不會造成相關衛生、警政單位人力上的額外負荷，故向法院聲請羈押。

檢方還指出，感謝辛苦的雙和醫院及時伸援的國軍新竹地區醫院醫護人員，在面對嚴重疫情及洪男威脅之際，仍全力醫治照顧洪男，努力遏止疫情；另外，新北市政府警察局中和分局、刑事警察大隊、保安警察大隊同仁分別於案發第一時間不顧自身安危穿著全套防護裝備持警棍、辣椒水即前往醫院壓制逮捕，於洪男自雙和醫院轉送國軍新竹地區醫院醫治期間，全程戒護，備極辛勞，才能讓醫護安心工作，由衷感謝。

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