猝死案確診越來越多！劍青檢改籲落實篩檢、行政相驗優先

劍青檢改今呼籲指揮中心，落實篩檢、行政相驗優先。（資料照，指揮中心提供）

2021/06/09 17:36

〔記者錢利忠／台北報導〕針對中央流行疫情指揮中心今天在記者會上被媒體提問「全台猝死個案有沒有想要一律做PCR採檢？」指揮中心答覆「現在並沒有，因為猝死個案，那是檢察官相驗，我想檢察官在上面也會很小心的」；對此，由基層檢察官組成的劍青檢改今向指揮中心喊話，指大量猝死案件均是病死，且可能確診，呼籲應回歸行政相驗優先原則，落實篩檢。

劍青檢改今發聲明指出，大量疑似罹患武漢肺炎病死的案件，未經衛生局指派醫療機構採取「正規行政相驗程序」，未先「釐清病死」及「查明確診」與否，即推由警察向檢察官報請司法相驗，導致巨大的防疫破口，包括法醫PCR採檢結果須耗時2至3天，等待期間可能出現遺屬及接觸者未被匡列隔離的空窗期，甚至未全面篩檢遺體便直接發還遺屬，可能隱藏許多從未發現的確診黑數，此等防疫破口應即時防堵。

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根據司法相驗，依刑事訴訟法規定，指檢察官針對「非病死」或「或可疑為非病死」的案件，應從速相驗。「猝死」案件並非當然由檢察官進行司法相驗，因為「猝死」如同「驟逝」，只是描述死亡現象的口語說法，並非判定司法相驗或行政相驗的法定死亡原因。

劍青檢改指出，在實務上，「猝死」絕大多數是病死，包括近日北投一家3口死亡的案件、內湖電視台記者猝死案件等，均可歸類為猝死，但事實上都是病死，且經PCR檢驗後確診，此類案件已愈來愈多。以台北地檢署近3週回溯統計，累計7件疑似罹患的司法相驗案件中，PCR即採檢出3件確診，比例之高，令人驚愕！

劍青檢改強調，此類「猝死」案件本應由衛生局派員到場進行「正規行政相驗程序」，查明確診與否，才能截堵疫情擴散，呼籲指揮中心指揮各地衛生局，回歸行政相驗優先原則並落實篩檢，如遺體經醫師認定為「病死」或「自然死」，則由醫師直接開立死亡證明書，此即為行政相驗優先原則。若醫師認為是「非病死」或「可疑為非病死」，再由警察依刑事訴訟法規定，報請檢察官會同法醫進行司法相驗。

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