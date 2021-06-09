持刀脅迫老母「要削臉」、打臉劫財 不肖毒子起訴

桃園市啃老的王男向母親索財被拒，涉嫌恫嚇老母「削妳的臉」，更暴打母親搶走4000元，被桃園地檢署依家暴強盜罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

2021/06/09 15:19

〔記者余瑞仁／桃園報導〕有吸毒惡習的桃園市26歲王姓男子與其母在八德區同住，經常向父母親索款買毒，去年12月初毒癮發作向母親要錢被拒，卻恫嚇老媽稱「有刀就給妳死」」、「拿削皮刀削妳的臉」，隨後果真拿出削皮刀逼迫老母交出身上僅有的4000元後離去；王母氣得報警究辦，桃園地檢署今天偵結將王男依家暴強盜罪嫌提起公訴。

檢警調查，遊手好閒王男在家啃老，卻又染上吸毒惡習，經常向其父母索討錢財買毒，讓家人頭痛不已，去年12月4日下午2點多，王男毒癮發作，在家向其母索討金錢買毒被拒，卻惱羞成怒向老媽恫嚇稱「如果有刀就要讓妳死」、「拿削皮刀削妳的臉」等，隨後果真拿出1把削皮刀，徒手握拳毆打母親臉部等處、造成上唇與左前臂有擦挫傷。

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王男還抓狂用腳猛踹房門與衣櫥門，王母見狀想逃開，但被王男阻攔咒罵，王母恐懼遭到不測，被迫交出身上僅有4000元，王男得手錢財後歡喜離去，王母傷心欲絕地到醫院驗傷後，向警方報案後逮捕王男送辦。

檢察官調查時，王男坦承上情，檢方認為王男基於強盜犯意，實行傷害直系血親尊親屬、恐嚇與毀損等行為，偵結依家庭暴力強盜罪嫌將王提起公訴。

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