寄信恐嚇勒索館長、余天、顏寬恒 前調查官判刑3月

鄭姓前調查官。（資料照）

2021/06/09 15:04

〔記者王定傳／新北報導〕鄭姓前調查官疑因與林姓公司負責人有債務糾紛，為了迫使對方出面解決，竟於前年間，寄出6封恐嚇信，向當時的立委候選人余天、顏寬恒及網紅「館長」陳之漢等人士勒索，要求他們匯款10萬至20萬元到林某公司帳號內，新北地院審理後依恐嚇取財未遂罪，判處鄭男3個月徒刑，可上訴。

檢警調查，多年前是調查官的鄭男，因涉及用「法眼系統」偷查個資，遭公懲會停職1年後，便不再復職，事後在外商銀行擔任法務工作。

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檢警調查，他疑似與林某有債務糾紛，為了迫使對方出面解決，於前年底，寄出6封恐嚇信，向余天、顏寬恒、陳之漢等人士勒索，要求他們匯款10萬到20萬元不等金額，至林某公司帳戶內。

由於陳之漢在網路曝光自己遭勒索一事，林某為了自清，主動到案說明，表示自己經營精品、皮包等批發公司，曾為擴大營業借款，導致周轉不靈，欠下大筆債務，懷疑因此遭債權人陷害。

警方調閱寄信的監視器，鎖定與林男有債務問題的鄭男，比對筆跡後，將他逮捕到案；檢方偵辦時，鄭男辯稱，他並無恐嚇取財不法意圖，其行為只構成恐嚇危害安全罪嫌，檢方不採信，依恐嚇取財未遂罪將他起訴。

鄭男在法院審理時認罪，法官認為，鄭男所為危害社會治安，所為應予非難，另審酌被害人等均未受損失，及鄭男犯後雖坦認犯行，但迄今尚未能與被害人和解或取得諒解等一切情狀，判處3個月徒刑，得易科罰金，可上訴。

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