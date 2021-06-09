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    高市警舉發未戴口罩失聯移工由衛局開罰 移送移民署遣返

    警方查獲1名泰籍失聯移工口罩未戴好將開罰3000至15000元，交由移民署專勤隊近期遣返回國。（民眾提供）

    警方查獲1名泰籍失聯移工口罩未戴好將開罰3000至15000元，交由移民署專勤隊近期遣返回國。（民眾提供）

    2021/06/09 12:50

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方於高雄版「忘憂森林」大東公園，查獲1名從桃園南下的泰籍失聯移工，口罩未戴好將開罰3000至15000元，今交由移民署專勤隊，逾期加碼開罰2000元，近期將他遣返回國，避免成為防疫破口。

    警方調查，泰籍失聯移工尼路約40歲，今年3月來台工作，於桃園區從事一般傳統產業的加工製造業技工，他因不喜歡公司的工作，決定不做了，想找別的工作，6月初逃逸，南下高雄投靠朋友，於大東公園逗留。

    大東公園內運動民眾發現外籍移工尼路形跡可疑，口罩也沒戴好戴滿，拉下口罩露出口鼻，通報市府養工處會同警方到場，警方盤查他的身分，確認是逃逸外勞，將他帶所偵辦，並依傳染病防治法開單舉發，移請衛生局裁罰3000至15000元。

    警方調查，尼路南下前曾逗留桃園火車站、台中機場，雇主6月7日通報失聯連續72小時，昨南下高雄投靠朋友，於大東公園逗留，不料被民眾發現形跡可疑，通報警方當場查獲。

    警訊後今將他交由移民署，將依違反入出國及移民法36條開立強制驅逐出國處分，並依同法38條規定期間暫予收容，且該案因逾期10日內將開罰2000元，近期依法將他遣送回國。

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