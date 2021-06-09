台南獨居婦昏迷不治 日前曾赴新北地方恐慌

台南獨居婦昏迷不治，由於日前曾前往新北市引鄰恐慌，台南市衛生局表示經採檢PCR確定為陰性，請民眾不要恐慌。（資料照）

2021/06/09 12:31

〔記者王姝琇、楊金城／台南報導〕台南市西港區一名76歲獨居婦人，昨日傳出在住處昏迷後送醫不治，今天（9日）報請檢方相驗死因。經查發現她曾前往新北市，適逢武漢肺炎疫情肆虐，附近居民得知老婦身亡都相當恐慌；南市衛生局表示，經採檢PCR已確定為陰性，呼籲民眾不要散播錯誤訊息。

西港區劉姓獨居老婦倒臥家中，被當地里長發現報警，警消到場後將她送往佳里奇美醫院，但仍急救無效死亡。由於劉婦5月初曾到新北市新店區繳稅，平時早上有運動習慣，近日卻連續3至4天未出門，鄰居察覺有異狀通報里長叫鎖匠開門後，緊急送醫但仍不治。院方於抗原快篩陰性，並安排採取鼻咽篩檢PCR陰性報告；為避免附近民眾恐慌，已聯絡環保局於周遭環境清消。

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市府呼籲自北部返南民眾，如出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，並儘速通知台南防疫專線（2880180）安排至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等。

衛生局長許以霖表示，本土疫情持續嚴峻，民眾務必落實旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC）詢問，加強疑似通報及早發現可疑個案、強化醫療照護人員健康監測。

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