林益世收賄依恐嚇得利罪判刑 判決理由出爐：非法定職務行為

高等法院更一審認定林益世為遂行收賄不法，藉立委身分向中鋼、中聯等民營企業施壓，但並非立委的「法定職務權限行為」，因此今依公務員恐嚇得利罪，判林4年10月、褫奪公權5年，扣案犯罪所得新臺幣2仟萬元及31萬7500美元均沒收。還可上訴。（資料照）

2021/06/09 12:21

〔記者楊國文／台北報導〕纏訟9年的前行政院秘書長林益世被控收賄等案，其違背職務收賄6300萬元部份，二審判刑12年，最高法院撤銷發回更審，另索賄8300萬未遂案已無罪確定，至於財產來源不明罪則判刑2年定讞，林已入獄服刑並獲假釋；高等法院更一審認定林益世為遂行收賄不法，藉立委身分向中鋼、中聯等民營企業施壓，但並非立委的「法定職務權限行為」，因此今依公務員恐嚇得利罪，判林4年10月、褫奪公權5年，扣案犯罪所得新臺幣2仟萬元及31萬7500美元均沒收。還可上訴。

高院更一審判決指出，林益世否認犯行，但依據地勇公司負責人陳啟祥等人證詞和卷附轉爐石契約等資料，林確有憑著立委身分向中鋼和中聯等上市民營企業經營階層施壓等行為，但此並非立委的「法定職務權限行為」，也不是林的職務密接關聯行為，並非公務員收賄等罪的「職務上之行為」，但是林為迫使中鋼和中聯公司瞭解他介入轉爐石承購權的決心和目的，嗆聲稱他有能力撤換中聯金姓副總，恐嚇時任中鋼總經理鄒若齊和中聯董事長翁朝棟，使地勇公司取得中聯公司3分之1轉爐石承購權不法利益，觸犯公務員恐嚇得利罪事證明確。

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更一審表示，林益世曾連續擔任4屆立委，竟為短時間內獲取地勇公司負責人陳啟祥鉅額賄款，無視人民對廉能政府的要求，假借立委權勢施加恐嚇，嚴重損害中鋼和中聯的整體利益，且使中聯公司可能擔負遭求償的風險，且犯後毫無悔意，但考量此案纏訟9年，適用速審法減刑規定，因此判林4年10月。

最高檢察署前特檢組起訴指控，林益世擔任立委的2010年期間，涉嫌協助地勇公司爭取中鋼持股的中聯公司轉爐石契約及其下游中耀企業爐下渣契約，收受地勇公司負責人陳啟祥新台幣6300萬元，並在任職行政院秘書長的2002年期間，獅子大開口索賄8300萬元未遂，涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄罪。此外，林益世尚有1580萬元的不明財產，觸犯財產來源不明罪。

雖然林益世均否認犯罪，台北地方法院仍不採信，但認定林益世只是向中鋼和中聯經營階層恐嚇，並非直接施壓中鋼大股東經濟部，不構成貪污罪，僅依刑法的公務員利用職務恐嚇得利罪、財產來源不明罪，判林7年4月徒刑。檢方、林益世均不服判決，上訴高等法院。

高院審理大逆轉，採「實質影響力說」，認定林益世構成貪污治罪條例的違背職務收賄罪，改判12年徒刑、褫奪公權8年，財產來源不明罪部份判2年、褫奪公權2年，併科罰金1580萬元，共判刑13年6月，褫奪公權8年，併科罰金1580萬元。

但最高法院認為，立法委員行為法並非與立委執行職務有直接關聯的法令，不應作為違背職務行為的依據，高院卻認為林益世違反立委從事政治活動應公正議事的規定，作為違背職務收賄的論據，適用法則不當。此外，高院判決也未具體說明林益世行為違背什麼職務，或是用什麼方式濫用何項職權，有判決理由不備情形，將林涉違背職務收賄6300萬元案，撤銷發回更審，林被控索賄8300萬元、洗錢部份均無罪確定；另外，林涉財產來源不明罪遭駁回上訴確定，即林判刑2年定讞，林入獄後，已於去年4月犯假釋出獄。

高院更一審歷經2年多時間，審理林益世被控收賄6300萬元案，日前全案審結，今上午10時宣判，由於是矚目案件，是高院在此波疫情中少數公開宣判者。

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