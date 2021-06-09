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    首頁　>　社會

    北市峨眉停車場雙屍槍殺案 陳福祥第4度判死

    陳福祥在一、二審及高院更一審均被重判死刑、褫奪公權終身，最高法院認為更一審的量刑辯論程序不完備，第2度撤銷發回更審，高院更二審認定陳福祥罪行重大、無教化可能，今判決陳一個死刑、一個無期徒刑，合併判決應執行死刑，已經是第4度判決死刑。（資料照，本報合成）

    陳福祥在一、二審及高院更一審均被重判死刑、褫奪公權終身，最高法院認為更一審的量刑辯論程序不完備，第2度撤銷發回更審，高院更二審認定陳福祥罪行重大、無教化可能，今判決陳一個死刑、一個無期徒刑，合併判決應執行死刑，已經是第4度判決死刑。（資料照，本報合成）

    2021/06/09 10:32

    〔記者楊國文／台北報導〕台北市峨眉停車場6年前發生雙屍槍擊命案，兇手陳福祥因為毒品交易槍殺藥頭派來的2名小弟後逃亡被捕，陳福祥在一、二審及高院更一審均被重判死刑、褫奪公權終身，最高法院認為更一審的量刑辯論程序不完備，第2度撤銷發回更審，高院更二審認定陳福祥罪行重大、無教化可能，今判決陳一個死刑、一個無期徒刑，合併判決應執行死刑，已經是第4度判決死刑。

    41歲的陳福祥（在押）自稱有10公斤的毒品K他命想賣，2015年1月13日上午11時許，在北市峨眉停車場和藥頭指派交易的蔡宗育（24歲）、蔡鎧陽（21歲）碰面，陳福祥先叫蔡鎧陽去買飲料，將他支開，趁空檔近距離連開6槍射殺蔡宗育，再開3槍爆頭殺害正好買東西回來的蔡鎧陽，然後找藥頭謊稱完成交易，取走440萬元貨款，逃亡14天被捕。

    一、二審都認定陳福祥犯下2個殺人罪，且殺人手段兇殘，難以教化，均判死刑，但上訴後，最高法院認定台大醫院的精神鑑定報告未排除陳有矯治可能，但二審未傳喚鑑定人調查，將全案發回更一審。

    更一審審理時，陳福祥辯稱，原本沒有打算殺害蔡宗育或蔡鎧陽，當時是因看到蔡宗育的手摸腰部，以為他有帶槍，「我才先下手為強」殺人；至於蔡鎧陽部份，因為他殺了蔡宗育，原本要離開現場，剛好蔡鎧陽買飲料回來要開車門拿東西，他向蔡鎧陽說「死了一個，你不要動，我跑就好」，但蔡鎧陽卻回罵「幹！你衝三小（台語）」，且有彎腰動作，他才起殺機再將蔡鎧陽殺了。

    法官問陳福祥，為何在偵查時說「我一開始就有殺害2人之意」？陳說，當時因逃亡很累，又被捉到，因殺害2條人命，多說無益，才會那樣說。此話一出，引起列席的蔡鎧陽母親不滿，指責陳一開始就想黑吃黑並預謀殺害2人，「沒有教化可能」，希望法院判陳2個死刑。

    更一審認定陳福祥有殺人的直接故意，且台大醫院鑑定結果為再教化可能性低，判陳一個死刑、一個無期徒刑，合併仍判陳死刑。上訴後，最高法院認為更一審量刑辯論程序不完備、精神鑑定的調查不詳盡、殺人動機也有待釐清，再度撤銷發回更審。

    更二審認定陳福祥涉槍殺2人，手段殘忍，無教化可能，今判他死刑。

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