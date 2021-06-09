泥流覆蓋20公尺山路 花蓮警冒雨移4巨石助民眾脫困

脫困後的民眾頻頻道謝，稱見警方暗夜撐傘、乘車燈照射方向走來援助的場景，猶如電影般中的英雄到來，讚譽是「黑夜救星！」 （記者王峻祺翻攝）

2021/06/09 10:08

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮近日天氣不穩，午後雷陣雨明顯，尤其山區雨勢不斷，秀林鄉水源一帶，7日晚間約7時累積雨量約41毫米，20公尺道路遭泥流覆蓋傳人車受困，警方獲報冒雨利用巡邏車及繩索，拖拉挪開4顆巨石後，助民眾順利脫險。

花蓮連日午後雷陣雨，造成秀林水源山區邊坡土石不堪負荷，7日晚間發生坍方，因道路受阻造成人車受困，轄區吉安警分局水源派出所獲報後趕赴現場救援，員警冒雨以備用繩索固定路中巨石，再駕駛巡邏車依序將4顆石塊拖拉至路旁，引導受困車輛下山。

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脫困後的民眾頻頻道謝，稱見警方暗夜撐傘、乘車燈照射方向走來援助的場景，猶如電影般中的英雄到來，讚譽是「黑夜救星！」

吉安警分局水源派出所長曾憲維說，獲報轄區向陽步道有人車受困，前往發現因山區大雨造成土石坍塌，道路約有20公尺遭覆蓋，導致車輛無法通行，尤其有4顆巨石擋道較棘手，目測每顆均重約250公斤。

他說，在無法徒手挪開情形下，立刻取下車上備用繩索，將2端分別固定於巡邏車和巨石上，運用倒車時的拉力緩緩移開石塊，拖拉4顆巨石前後約耗盡1小時，最終順利協助受困的1車2人安全下山。

吉安警分局表示，現正值疫情期間，警方全力執行防疫稽查任務，但為民服務工作仍持續進行且責無旁貸，呼籲民眾遇生命財產安全危急時，切勿擅自行動，可求助警方或救難人員共商解決方案。

花蓮秀林鄉水源一帶，7日晚間約7時累積雨量約41毫米，20公尺道路遭泥流覆蓋傳人車受困，警方獲報冒雨利用巡邏車及繩索，拖拉挪開4顆巨石後，助民眾順利脫險。 （記者王峻祺翻攝）

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