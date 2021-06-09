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    癌末老董看護成同居人 病床前立約爭4658萬元遺產敗訴

    癌末機械廠老董病床前立約定書。（情境照）

    癌末機械廠老董病床前立約定書。（情境照）

    2021/06/09 07:36

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一家機械廠游姓老董罹癌過世，照顧他長達10餘年的朱姓女看護，在2017年在老董住院之際，朱女找律師立約定書，將老董4658萬元定存解約匯入自己帳戶，家屬獲悉對朱女提告，法院審理認為，約定書中未載明贈與4658萬元，判朱女敗訴，被依偽造私文書罪判刑2年。

    判決指出，朱女於2006年起擔任游男看護，隨後發展為同居關係，游2017年11月因罹患肺癌住院治療，期間朱女找來律師，錄影預立約定書，書中明載「感念其長期照顧情誼…上開財產已屬朱女所有…提款或移轉財產，均全權委託朱女代為處理。」游蓋手印立約完成，朱隔日即將18筆定存解約合計4658萬餘元款項，轉入自己的戶頭。

    隔天農會主管發覺有異，且金額過大，主動與游某子女連繫，並親自到醫院詢問游某，但游已無法明確表明意願，僅微笑、點頭等動作，無法言語，朱女雖提出約定書證明她有權代游處理財產，但農會仍要求朱女必須返還4658萬餘元款項，全數將款項再轉回游的戶頭。

    游某隔年1月病故，游子女事後對朱女提告，橋頭地院傳訊律師到庭，並勘驗約定書及錄影，發現約定書中，完全未提及同意將定存解約，及轉入朱女名下戶頭的內容，判朱女敗訴，依偽造私文書罪，處2年徒刑，可上訴。

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