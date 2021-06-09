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    武漢肺炎》確診者遺體可「深埋」？學者：法定唯一處置「火化」

    武漢肺炎是「法定傳染病」，只能等火化後才能進行其它儀式。 （資料照。圖為知名殯葬工作者鄒佩君授權提供）

    武漢肺炎是「法定傳染病」，只能等火化後才能進行其它儀式。 （資料照。圖為知名殯葬工作者鄒佩君授權提供）

    2021/06/09 00:05

    〔記者吳政峰／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）死亡人數不斷增加，「傳染病分類及第四類與第五類傳染病之防治措施」規定，確診者屍體處置方式，除了火化，還可「深埋」。不過，台大法律系教授林鈺雄8日指出，武肺屬第五類傳染病，依「傳染病防治法」規定，遺體只能「火化」，沒有第二選項，防治措施應立刻修正，以免真有家屬要求土葬，引發紛爭。

    上月26日公布的防治措施指出，武肺與新型A型流感屬第五類傳染病，確診者屍體處置方式為「火化」或報請地方主管機關核准後「深埋」。但林鈺雄指出，防治措施為法規命令，不得踰越母法「傳染病防治法」。

    林鈺雄解釋，「傳染病防治法」第50條規定，死者家屬對染患第五類傳染病之屍體，應於中央主管機關公告期限內入殮並「火化」。換言之，武肺確診者遺體法定唯一處置方式為「火化」，並無第二種選項，但子法防治措施卻另外創設「深埋」，與母法扞格

    「命令牴觸法律者無效！」林鈺雄強調，防治措施屬法規命令，不可任意違反母法及原則，否則會造成錯亂，法制作業不知哪個環節出了問題。林鈺雄憂心，若有家屬堅持土葬，把遺體放在殯儀館冰存或返家入殮，除可能形成防疫破口，還有法律上的爭議，甚至引發不必要的民怨，政府應盡速修正防治措施，以符合母法規範。

    桃園中壢一名殯葬業者日前指出，防治措施開放火化或深埋武肺遺體兩個選項，讓殯葬業者很苦惱，若真的有家屬要求土葬，遺體冰存在冰櫃時，因櫃體內空間互通，恐成為防疫破口。

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