討論檢察界「二專生」人選 新任檢審會6/18召開

法務部訂6月18日召開檢審會。（記者吳政峰攝）

2021/06/08 23:35

〔記者吳政峰／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近來維持高原期，全國疫情警戒維持三級至28日，但檢察官人事遷調迫在眉睫，檢察官人事審議委員會上月已因疫情嚴峻而停開一次，本月改由新任的檢審委員組成會議，若再度停開，恐嚴重影響接續的人事調動，故目前暫定6月18日召開新的檢審會。

檢審委員任期一年，每年六月履新，第一件重要大事就是討論一審檢察官遷調二審的議案，而今年調二審辦事（俗稱二專生）的缺額，高檢署共開出10名，是前年實施調辦事之後最多的一次，吸引不少人報名。

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疫情緣故，上月底的檢審會已停開一次，本月警戒雖然維持三級，但檢審委員考量若不開，恐連帶影響之後連帶的遷調，檢察官的人事異動牽一髮動全身，故本月的會議勢在必行。

高檢署收到報名表後，會先依照資歷、期別、經歷、能力等指標初篩，再把名單送交給檢審會，檢審委員會從中選出15人，再交法務部長蔡清祥做最後圈選遴定出10人。

二專生名單確定後，一審輪調二審（輪調期間三年，俗稱三專生）的遴選也將馬不停蹄展開，目前預估會開出10餘名缺額，供已當了一審主任職期7或8年的檢察官競逐。

二專生與三專生的名單出爐後，就能知道一審主任職缺共有幾名，接下來就要展開主任的票選、入圍與遴選。等到既有的檢察官人事遷調完畢後，八月就要迎接司法官學院今年結業的60期學員正式投入法界。因此，人事異動整體時程非常緊湊，本月召開檢審會勢在必行。

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