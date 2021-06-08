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    37歲女闖豐原鐵道 遭區間車撞入車底小腿骨折

    林姓女子被台鐵南下區間車撞擊，右腳受傷，目前送醫治療中。（記者歐素美翻攝）

    林姓女子被台鐵南下區間車撞擊，右腳受傷，目前送醫治療中。（記者歐素美翻攝）

    2021/06/08 18:16

    〔記者歐素美／台中報導〕台鐵2193車次南下區間車今天（8日）下午3點多行經台中市后里往豐原方向，37歲林姓女子突然闖入鐵道，遭列車撞上，人被壓在車廂下方，台中市消防局獲報趕到現場，將林女送往梧棲童綜合醫院治療，林女意識清楚，但右小腿開放性骨折。事發路段為封閉式，林女為何闖入？警方調查中。

    這起事故發生在下午3點14分左右，消防局獲報，豐原區東北街347號旁鐵軌，有一名婦人遭南下的台鐵2193車次區間車撞上，消防人員趕到現場，發現林女被壓在第8節車廂底下，趕緊將她救出。

    戶籍在宜蘭 腳踝以下幾乎撞爛

    女子被救出時意識清楚，消防人員初步檢傷發現，女子右腳腳踝以下幾乎被撞爛，緊急包紮處理後，送往梧棲童醫院，台鐵豐原火車站長吳俊德說，由於該路段為封閉式路段，女子為何闖入？後續將由鐵路警察局台中分局豐原派出所調查處理，以釐清事故原因。

    警方在鐵軌旁發現女子隨身行李、身分證，目前僅知其姓林，戶籍地在宜蘭縣，為何闖入軌道內遭電聯車撞上，還需進一步調查釐清；附近居民說，案發時一直聽到火車鳴笛聲，覺得很奇怪，外出查看就發現火車停在門前鐵軌上，不知意外如何發生。

    童綜合醫院說，林女意識清醒，但情緒不穩有躁動情況，右小腿開放性骨折，目前已篩檢，等待篩檢結果出來， 再行決定是否入院接受治療。

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