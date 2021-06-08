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    喪禮遭開單告發「家祭有戴口罩不罰」 警今向喪家致歉

    南投縣國姓鄉有喪家辦喪禮遭檢舉違反防疫規定，警方開單告發。（民眾提供）

    南投縣國姓鄉有喪家辦喪禮遭檢舉違反防疫規定，警方開單告發。（民眾提供）

    2021/06/08 16:02

    〔中央社〕南投縣國姓鄉有喪家辦喪禮遭檢舉違反防疫規定，警方開單告發。南投縣民政處認定為家祭且有戴口罩並未違規，不開罰，員警今天向喪家致歉。民政處表示，辦家祭時仍應縮小規模。

    南投警方5日接獲民眾報案，指稱國姓鄉有人在辦喪事，人數超過10人，涉嫌違反防疫規定，員警到場錄影蒐證後開出告發單，再轉由南投縣政府民政處裁處。民政處後來認定，喪家辦家祭且都有戴口罩，未違反相關規定不開罰。

    南投縣警察局埔里分局員警今天上午前往喪家致歉。南投縣民政處指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情警戒提升到第3級後，依照衛福部公告修正的嚴重特殊傳染性肺炎第3級疫情警戒標準及防疫措施裁罰規定，在喪禮部分禁止公祭。

    民政處表示，辦理家祭時，喪家及承攬業者須全程佩戴口罩，並落實實聯制與維持適當區隔的防疫措施，可以不受室內5人、戶外10人的限制。

    民政處指出，被檢舉的喪家都有戴口罩，因此不開罰，但仍要呼籲，喪家辦理家祭雖無人數管制的限制，但還是請民眾辦喪事時縮小規模，並落實全程佩戴口罩及實聯制與維持適當區隔的規範，以確保自身及他人安全，為防疫盡心力。

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