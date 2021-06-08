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    台東知名麵店老闆摔貓致死判3月、罰20萬 檢不服上訴被駁回

    台東知名麵店前年傳虐貓。右邊這隻小黑貓疑似被摔死前幾分鐘，民眾看見覺得可愛拍下照片。（資料照）

    台東知名麵店前年傳虐貓。右邊這隻小黑貓疑似被摔死前幾分鐘，民眾看見覺得可愛拍下照片。（資料照）

    2021/06/08 15:14

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東知名麵店賴姓老闆前年被目擊重摔流浪幼貓致貓頭顱破裂死亡，並且棄屍；案經台東地方法院審判，依違反動物保護法判刑3月、併科罰金20萬元；檢方認為賴男手段兇殘且犯後狡飾，上訴二審，不過，花蓮高分院認為一審量刑未逾越法定刑度，亦未濫用自由裁量之權限，駁回上訴，維持原判。

    判決書指出，108年10月27日晚間將近7點，賴男在麵店前將幼貓抓起後高舉重摔在地，致該貓頭顱破裂而死亡，並裝袋騎機車載離。當時有證人在案發地對面的麵店煮麵，看到很多人在案發地即該麵店廚房後方廚餘桶圍觀小貓咪，賴男走出來看一下貓咪後，直接徒手從小黑貓脖子後方將貓捏起來，舉高之後向下重摔，貓當場癱軟在地抽搐，腦袋流血，且血順著所在斜坡往下流。

    賴男在審理時否認犯行，辯稱他想要飼養那隻貓才動手抓牠，結果遭貓咬到手指很痛而將貓往地上甩，他有看到貓在地上，因手上有血而入內清洗，出來就沒有看到貓，他未將貓重摔在地，貓也沒有因此死亡。但法官根據3位證人指述，判處上述刑度。

    檢察官不服原審判決，提起上訴，理由是：被告於偵審中均否認犯行，又飾詞狡辯是要飼養貓才動手抓云云，又在眾目睽睽下重摔幼貓，幼貓死亡後更將屍體運往他處，欲粉飾太平，難認被告犯後態度良好，對於自身犯行毫無悔意，原審量處有期徒刑3月，併科最低的罰金刑度20萬元嫌低。

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