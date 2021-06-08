趁老婆在樓上洗衣服 狼繼父竟強行猥褻8歲女童

新北地檢署。（資料照）

2021/06/08 15:36

〔記者王定傳／新北報導〕2015年間，男子B男趁妻子上到4樓洗衣服之際，竟闖進年僅8歲的繼女A女房間內，強行把她的上衣往上拉，並將她的褲子及內褲脫下，不顧A女哭喊救命及手腳掙扎，強行觸碰她的胸部及下體，新北地檢署今日依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪嫌起訴B男。

據了解，除了B男被控猥褻A女外，A女於警詢時曾同時指控B男之子、她的繼兄也曾伸出狼爪對她強制猥褻，該案經新北地院認定屬實。

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檢警調查，2015年5月間，B男趁妻子上到4樓洗衣服之際，竟闖進年約8歲、就讀小學二年級的繼女A女房間內，強行把她的上衣往上拉，並將她的褲子及內褲脫下，不顧A女哭喊救命及手腳掙扎，以手拍她大腿、手及臉，並強行觸碰她的胸部及下體。

A女之母因聽聞女兒叫喊聲及哭聲，到2樓後發現A女與B男同在一房內，且A女當時衣衫不整、頭髮雜亂、不斷哭泣，事後詢問A女發生什麼事，才得知B男竟對女兒伸出狼爪。

B男被告後否認犯行，辯稱因他與A女之母在爭奪小孩子監護權，「我不知道事不是因為這樣才引起A女來告我妨害性自主」。

檢方認為，A女指證歷歷，並手繪現場圖，且她在國中時曾向輔導老師訴苦說自己小學二年級時，曾因抑鬱服藥經驗，加上A女之母證詞，及A女於警詢時曾同時指控B男之子、她的繼兄也曾伸出狼爪對她強制猥褻，該案經新北地院認定屬實，可佐證A女指述應可採信，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪嫌起訴B男。

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