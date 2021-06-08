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    快速道路旁檢修故障車 汽修廠技師慘遭後方車輛撞死

    汽修廠黃姓技師今午在台84快速道路為客戶檢修故障車時，突遭小貨車自後方擦撞，送醫不治，詳細肇因仍待警方調查。（民眾提供）

    汽修廠黃姓技師今午在台84快速道路為客戶檢修故障車時，突遭小貨車自後方擦撞，送醫不治，詳細肇因仍待警方調查。（民眾提供）

    2021/06/08 15:00

    〔記者王涵平／台南報導〕汽修廠黃姓技師今午在台84快速道路為客戶檢修故障車時，突遭小貨車自後方擦撞，送醫不治，詳細肇因仍待警方調查。

    初步了解，今日中午12時許，46歲黃姓技師在台84快速道路東向學甲段為故障車輛檢修，黃男將車輛停在故障車前方，正在修理時，突遭蔡姓女子駕駛的小貨車撞上，經送麻豆新樓醫院搶救仍宣告不治。

    肇事的小貨車。（民眾提供）

    肇事的小貨車。（民眾提供）

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