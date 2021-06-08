五星級飯店便當慰勞警員 警政署長暖心又撐花蓮觀光

警政署長陳家欽體恤花蓮縣警察局在疫情期間辛勞，特別在今天中午贈送「署長便當」200份慰勉第一線外勤實際參與防疫勤務同仁。（花蓮縣警察局提供）

2021/06/08 14:54

［記者王錦義／花蓮報導］隨著疫情升溫，花蓮許多觀光飯店大受影響，第一線警察人員協助防疫工作負擔也日益加重，警政署長陳家欽體恤花蓮縣警察局在疫情期間辛勞，特別在今天中午購買200份花蓮觀光飯店的便當，慰勉在第一線外勤實際參與防疫勤務同仁，也用實際消費支持花蓮地區的飯店。

花蓮縣警察局指出，署長的暖心便當一共有200份，每份200元，由花蓮知名大飯店製作，在今天中午送達五個分局、直屬（大）隊等第一線外勤單位，無論是轄區最北端的新城分局和平派出所，或是南區玉里分局偏遠的永豐派出所，甚至海拔2375公尺高的合歡派出所及最東端的鳳林分局港口派出所，中午上班的人員都可以收到。

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局長蔡丁賢也前往防疫工作最繁重的花蓮分局軒轅派出所及民意派出所，擔任送餐大使。

署長陳家欽日前在警政署防疫工作聯合指揮所說，警政署相當重視同仁健康狀況、工作安全及工作士氣，這次防疫不比以往，警察防疫工作量倍增，警察同仁現為第一線防疫高風險感染對象，在施打疫苗部分，希望能積極爭取比照醫護人員優先施打；目前北部地區警察機關同仁確診有增加趨勢，部分同仁也因為接觸確診者遭居家隔離，類似案例可能會持續發生，他將組成跨組、室成立關懷慰問小組，對於確診及自主隔離的同仁表達關懷，並向因公確診者發放慰問金。

蔡丁賢表示，在疫情嚴峻時期，員警面對不理性民眾的怒目相對、甚至言語及肢體暴力的臨界點與染疫風險也相對增加，體力負荷與心理壓力更勝以往，對於署長體恤同仁的美意，警察局特選知名飯店精緻便當及水果，希望同仁吃在嘴裡、暖在心裡。

警政署長陳家欽體恤花蓮縣警察局在疫情期間辛勞，特別在今天中午贈送「署長便當」200份慰勉第一線外勤實際參與防疫勤務同仁。（花蓮縣警察局提供）

警政署長陳家欽體恤花蓮縣警察局在疫情期間辛勞，特別在今天中午贈送「署長便當」200份慰勉第一線外勤實際參與防疫勤務同仁。（花蓮縣警察局提供）

警政署長陳家欽體恤花蓮縣警察局在疫情期間辛勞，特別在今天中午贈送「署長便當」200份慰勉第一線外勤實際參與防疫勤務同仁。（花蓮縣警察局提供）

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