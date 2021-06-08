佔據台66線飆車擾民 3男吃官司

大園警分局今年4月25日凌晨發動口袋戰術，一共攔查30輛汽車及50輛機車，盤查逾200人，總計舉發無照駕駛18件、機車行駛快速道路3件、變更車體2件，另將3名涉嫌競速的機車騎士依公共危險罪送辦。（記者魏瑾筠翻攝）

2021/06/08 14:10

［記者鄭淑婷／桃園報導］台15線西濱公路及台61、台66線快速道路，假日深夜經常有改裝車輛聚集競速，桃園市大園警分局今年4月25日凌晨發動口袋戰術攔截、取締多輛汽機車，其中，22歲王姓、20歲關姓、21歲鄒姓男子涉嫌佔據台66線道路，以破百時速在車道上狂飆、競速，由於事證明確，桃園地檢署檢察官近日將3人依公共危險罪向法院聲請簡易判決。

大園警方當天共攔查30輛汽車及50輛機車，盤查逾200人，總計舉發無照駕駛18件、機車行駛快速道路3件、變更車體2件，另將涉嫌騎乘改裝車競速的王、關、鄒男，依公共危險罪移送法辦。

請繼續往下閱讀...

檢警指出，王、關、鄒3人在台66線東向2.2公里處，分乘機車且以併排方式佔據車道後，同時往東向出發、競速，3人車速都破百公里，一旁還有眾人圍觀，路口處又有其他車輛從出沒，萬一失控或擦撞恐釀大禍，足以危害往來公眾安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法