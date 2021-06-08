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    首頁　>　社會

    計程車噴漆換色改里程數上網賣 運將涉犯詐欺起訴

    基隆地檢署近日偵結，依涉犯詐欺罪嫌將李男起訴。（記者吳昇儒攝）

    基隆地檢署近日偵結，依涉犯詐欺罪嫌將李男起訴。（記者吳昇儒攝）

    2021/06/08 14:01

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名李姓男子駕駛的計程車里程數已經達到22萬餘公里，卻於去年9月8日將車輛改成白色，並將里程數調整為4萬8千多公里後上網販售。陳男見該車里程數僅4萬多，花20萬元向李男購車。李男謊稱該車為自用車，保證里程數為真。陳男上網查詢後才知車子有問題，憤而提告。基隆地檢署近日偵結，依涉犯詐欺罪嫌將李男起訴。

    檢警調查，李男明知自己駕駛的營業用小客車里程已經超過22萬公里，為了想要提高車子售價，將黃色的計程車噴漆噴成白色車輛，里程數從22萬餘調降到4萬8千餘公里，並在將車登記在兒子名下，再請媳婦在臉書網站上刊登賣車資訊及車輛照片。

    陳姓男子上網後，看到該輛車里程數不高，陷於錯誤，以為車輛狀況良好，便請弟弟代為出面看車，由李男介紹車輛狀況，並當場保證為自用車且里程數為真。雙方議價後，協議以20萬元成交，並簽訂買賣契約且過戶完成。

    陳男事後利用車牌號碼上網查詢，發現該輛車原先是營業用小客車，且里程數嚴重調整，怒告李男詐欺。

    檢察官偵訊時，李男坦承有改過里程數，且車輛原先就是計程車，是事後噴漆改色。

    檢察官偵訊後，認定李男涉犯詐欺罪，依法將他起訴，並請法官依法沒入不法所得20萬元。

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