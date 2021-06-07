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    少年爭風吃醋害朋友被「扯蛋」 糾眾兇嫌被起訴

    警方案發後，趕到現場壓制傷人的兇嫌。（資料照）

    警方案發後，趕到現場壓制傷人的兇嫌。（資料照）

    2021/06/07 16:09

    〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕基隆市祈姓少年今年1月2日晚間因不滿葉姓少年與自己女友曖昧，嗆聲要與對方談判。葉少找劉姓男子助拳，並么喝其他少年持空氣槍、西瓜刀進入KTV包廂內砍殺。與祈少同行的廖姓少年陰囊遭撕裂，另一名被砍到血胸。基隆地檢署近日偵結，認定劉男等人涉犯妨害秩序等罪，依法起訴。

    檢警調查，祈少得知女友與葉少在電話中有曖昧情形，便對葉少嗆聲表示自己在某KTV包廂內唱歌，要對方5分鐘內過去談判；葉少氣憤之餘，聯繫劉姓友人，再約來陳、廖、葉、許姓等4名少年在KTV一樓集合，並分別拿出西瓜刀、板手、空氣槍及折疊刀等凶器進到包廂內，對祈姓少年等3人砍殺。

    其中一名徐姓少年遭砍到血胸、多處穿刺傷，當場濺血，另一名廖姓少年則有左前臂、下背部及陰囊撕裂傷；葉少見徐姓少年血流不止，逃離現場。而劉男在混戰中也受到波及，前往醫院救治時，被其蔡姓友人得知，又跑到現場持手指虎毆打廖姓少年一頓。

    打人的一方事後與廖、徐姓少年達成和解，傷害部分均已撤回告訴，另少年涉案部分，則轉交少年法庭審理

    檢察官調查後認為，劉男糾眾持刀、槍毆打廖、徐姓少年等人，以涉犯妨害秩序罪，依法將他起訴；另蔡男攜帶手指虎毆打廖姓少年，已違反槍砲彈藥刀械管制條例，偵辦後一併起訴。

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