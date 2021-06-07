扮賣、買兩方騙外送員又持毒 南警逮人一箭雙雕

陳姓賣家拿在網路購得的二手華碩手機充當iphone手機，詐騙外送員代墊款。（圖：民眾提供）

2021/06/07 13:18

〔記者王俊忠／台南報導〕1名陳姓賣家聯絡某外送平台的唐姓外送員，要委託唐員送1支iphone手機到高雄賣交給1名買家，唐員還先代買家墊付4500元給賣家。但唐員到高雄找不到買家、心覺不妙，打開手機包裝盒赫見是支二手的華碩手機，並非iphone，回台南報警。警方循線查獲涉詐財的賣家又持有2、3級毒品混合包，一箭雙鵰法辦。

6月5日晚間7點許，1名29歲的唐姓外送員到南市警三分局海南派出所報案稱遭到詐騙。唐員說，接到1名賣家打電話委託他於5日下午到安南區海佃路1段面交1支iphone手機，是要賣給高雄1名買家，他並代買家先墊付4500元手機價款（外送員代墊款可向公司請款）給賣家。

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唐員送貨到高雄市買家地址後，發現該址並無這位買家，打電話也聯絡不上，他心覺不妙即拆開貨物包裝盒，發現盒內手機是二手的舊華碩手機，不是約定要交貨的iphone，他驚覺可能遭騙，即回台南向市警三分局海南派出所報案。

海南所巡佐陳振桔與警員施同和等人到海佃路交貨地一帶調閲監視器畫面，發現24歲的陳姓賣家（安南區人）涉嫌駕駛小客車到交貨地詐騙唐姓外送員，員警以車追人，於6日下午在安南區安興街435巷對面停車場查獲陳嫌，並在陳嫌車上目視副駕駛座下方踏板處有2、3級毒品混合包1包1.25公克及吸食工具2組。

經帶案偵訊，陳嫌坦承是自導自演賣家兼買家騙外送員，並無真的買家，二手華碩手機是在網路以2千元購得，想轉賣4500元，詐騙款4500元是想還給唐員，但目前沒錢、無力償還。訊後，警方依涉嫌詐欺及持有毒品罪嫌將陳男移送檢方偵辦。

南市警三分局表示，在疫情期間，很多民眾利用網路購物平台購買生活必需品，網路新型詐騙案件也層出不窮，提醒民眾平日小心求證，別成為詐騙集團眼中的肥羊。

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台南市三分局警方查獲涉詐騙外送員的陳姓男子又涉持有毒品。（圖：民眾提供）

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